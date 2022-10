Čtyři roky Deníku N

Právě dnes slaví Deník N už čtvrté narozeniny. 28. října 2018 by si asi moc lidí nebylo ochotno vsadit na to, že teď budeme mít bezmála 26 tisíc předplatitelů a že již letos poprvé dosáhneme zisku a vyděláme si tak na svůj provoz. Dosud překonáváme i naše vlastní plány a očekávání.

Jsme lídrem v digitálním placeném obsahu, dáváme práci šedesátičlenné redakci a den za dnem pro vás můžeme tvořit nezávislou novinařinu, přinášet nové původní informace, kauzy a odhalení a zasazovat aktuální dění do souvislostí, které pomáhají „rozumět lépe světu“, jak zní naše motto.

Opakujeme při každé příležitosti, že je to jenom díky vám. Nejen proto, že je to pravda, ale proto, že jsme vám za to opravdu vděční. Jsme vděční, že můžeme být závislí právě na vás, že se nemusíme podřizovat politickým tlakům ani přizpůsobovat zájmům inzerentů. Že jediné, na čem záleží, je úsilí o tu nejlepší žurnalistiku, jaké jsme schopni. Děkujeme vám za to.

Své čtvrté výročí zároveň slavíme uprostřed největší krize v dějinách moderní České republiky a v době probíhající ruské války na Ukrajině. Před námi všemi jsou nejisté vyhlídky a životní zkoušky. Otřesy se nevyhnou ani světu médií, některá už plánují velké úspory nebo ohlašují konec. Tištěná média stojí tváří v tvář dramatickému zvyšování nákladů za tisk a distribuci, inzerenti zároveň budou při svých investicích do reklamy opatrnější.

Ani novinařina postavená na placeném obsahu nemá nic jisté. Ale stejně jako před čtyřmi lety jsem i dnes přesvědčen, že sázka na ni dává největší smysl, protože při ní záleží jen na nás a na vás: na kvalitě naší práce a na vaší ochotě podporovat ji. Společně jsme z Deníku N udělali nepřehlédnutelné médium a věřím, že společně zvládneme i to, co nás čeká.

Děkuji za vaši podporu, za stovky milých e-mailů a reakcí, za vaše povzbuzení, tipy i za vaše upozornění na nedokonalosti či chyby. Děkuji svým kolegyním a kolegům z redakce, před jejichž odhodláním, obětavostí a schopnostmi se skláním. Děkuji všem, kdo myšlence založit Deník N uvěřili, a všem, kdo mu pomáhají být lepší, silnější a odolnější.

Naše narozeniny oslavíme 7. listopadu 2022 od 19 hodin v pražském klubu Rock Café. Představíme na nich dvě naše nové knihy, budete se moci setkat s naší redakcí a jako překvapení chystáme jedno netradiční zpestření programu. Rádi vás uvidíme. Pokud plánujete dorazit, registrujte se prosím zdarma nejpozději do 2. listopadu v našem formuláři.