V časech rekordní inflace se mluví hlavně o tom, jak snížit nezbytné výdaje. Pomoci ale může i navýšení příjmů. Jednou z možností je přechod do oblasti informačních technologií; rekvalifikace jsou v posledních letech na vzestupu. O možnostech i úskalích takové cesty jsme mluvili s představiteli firem, personalisty i lidmi, kteří takový krok už udělali.

Nová kariéra v IT: Co k tomu potřebujete a kolik peněz můžete čekat

Marie Fedinová v práci nebyla úplně spokojená. Vystudovala chemickou technologii restaurování památek a po škole začala pracovat v oboru. Jenže pracovní prostředí vědecké instituce jí nevyhovovalo. „Zjistila jsem, že ta práce mě sice baví, ale výzkumné prostředí je zpomalené. Spousta lidí tam tráví čas jen tím, že koukají do počítače a snaží se tam ukrývat,“ vysvětluje Fedinová. „Nějak mi to nesedělo, neposouvalo mě to. Říkala jsem si, že bych prostě chtěla nějakou změnu.“

Její bývalí spolužáci pracovali jako programátoři. „Věděla jsem, že práci mají pohodovou a finance neřeší. Na gymplu mi docela šla matika a třeba jsem jim i něco vysvětlovala. Tak jsem si říkala, že bych to mohla taky zkusit.“

Nejdříve se přihlásila na kurz skriptovacího jazyka PHP používaného k tvorbě internetových stránek. „Tam jsem na domácích úkolech zjistila, že by mě bavilo spíš ten web stylovat – jak vypadá, jak tohle bude široké, jaké bude písmo, jak bude vypadat formulář. Pak jsem uslyšela o Czechitas,“ popisuje Fedinová, jak se dostala k neziskové organizaci, která s podporou partnerských firem a darů nabízí dostupné IT kurzy primárně pro ženy.

Na stránkách Czechitas si technoložka restaurování našla tříměsíční kurz jazyků HTML a CSS, určujících strukturu a vzhled webových stránek. Vedle online přednášek šlo i o tvorbu samostatných úkolů. Fedinová odhaduje, že rekvalifikací strávila celkem