Naše závislosti a jak se jich zbavit. Stanfordská profesorka popisuje „dopaminový národ“

Svoji první knihu Lembkeová věnovala drogovým závislostem. Dopamin je její druhý titul, který už se závislostmi zabývá obecně. Například takový chytrý telefon totiž dnes podle ní zastupuje jakousi univerzální podkožní jehlu „dodávající generaci věku informatiky digitální dopamin 7 dní v týdnu a 24 hodin denně“.

Ve svém popisu dneška autorka vychází z toho, co věděl už Platón, který moudře soudil: „Jak divné je to, co lidé nazývají příjemným; jak podivný je poměr toho pocitu k jeho zdánlivému opaku, nelibému! Kdykoli se někdo honí za jedním a dostihne toho, skoro vždycky je nucen bráti i to druhé.“ Pokud tedy někdo usiluje jen o čistě příjemné pocity, je jeho úsilí nejen marné, ale i škodlivé.

Člověk, který je na přísunu libých pocitů závislý, se potřebuje