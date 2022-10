Pointa N: Nový britský premiér chce napravit chyby, Zeman ty své dál opakuje

Hlavní události dne vybral a okomentoval Štěpán Vojtěch.

Velká krize, velký návrat

Británie má ode dneška nového premiéra. Rishi Sunak, kterého představila už včerejší Pointa N nebo dnešní text Ivana Kytky, dostal od krále Karla III. pověření k sestavení vlády a krátce poté vystoupil s prvním projevem z Downing Street.

V něm prohlásil, že se Británie nachází v „hluboké ekonomické krizi“ a zavázal se napravit chyby, kterých se podle něj dopustila vláda Liz Trussové, již zároveň ocenil za její úsilí. „Sjednotím naši zemi činy, ne slovy,“ deklaroval a slíbil, že nadřadí potřeby Britů nad politiku.

Ještě před sedmi týdny přitom bylo nepravděpodobné, že bude z tohoto místa k Británii promlouvat. V září přímý politický souboj s Trussovou prohrál, a podle serveru Politico se dokonce poohlížel po místech ve finančním sektoru nebo Sillicon Valley. Zatímco Británie se nachází ve finanční krizi, sám Sunak tak prožívá velký politický návrat.

Právě krize, ve které se země ocitla, a neúspěch předchozí vlády při jejím řešení Sunakovi jako politikovi paradoxně pomohly. Mnoho zadostiučinění přesto cítit nemůže – před možnými negativními dopady ekonomických reforem, které nakonec srazily předchozí vládě vaz, bývalý ministr financí sice varoval, zároveň však nyní padají na jeho bedra.

Politico připomíná, že nový premiér nastupuje v jednom z historicky nejnáročnějších období. „Zmrtvýchvstání“, které předvedl jako politik, tak nyní bude muset zařídit především pro svoji zemi. Sám přislíbil, že tato práce pro něj začíná „okamžitě“.

Zemanova „naposledy“

Prezident Miloš Zeman dovršuje svůj mandát opakovaným ukazováním vlastní malosti, kdy se na úkor státu nedokáže povznést nad osobní nevraživost.

To se v posledních dnech znovu ukazuje při příležitosti předávání státních vyznamenání, kam prezident nepozval například předsedu Senátu Miloše Vystrčila nebo šéfa Ústavního soudu Pavla Rychetského. A namísto důstojného ceremoniálu tak Česko opět – a naposledy – čeká Zemanova „soukromá oslava“ ve státním aranžmá.

Prezident ale nyní vytáhl i jiný ze svých nástrojů pomsty, když odmítl jmenovat generálem šéfa olomoucké policie Tomáše Landsfelda. Právě olomoučtí policisté obvinili z dotačního podvodu kancléře Vratislava Mynáře, a dovolili si tak něco, co se v prezidentově okolí neodpouští.

Jak Zeman rozhodnutí oficiálně odůvodnil, není známé, Hrad na otázky pravidelně neodpovídá. Sám Landsfeld Deníku N řekl, že rozhodnutí respektuje, ale je mu to lidsky líto.

Útěchou zůstává, že u Zemanových ústrků stále častěji zaznívá slovo „naposledy“. Pak bude Česko moci na Zemana bez obav zapomenout a vytahovat ho jen jako memento dob minulých, které se s odstupem času snad stanou čím dál méně uvěřitelnými.

Jednou větou

Naše témata

„Abych to uzavřel, na výdaje škol není dost peněz, ale školství se kvůli tomu nezhroutí. Jak jsem řekl, je to do jisté míry hysterie ředitelů škol a vydírání.“

Nemyslím si, že jsou všichni učitelé tak skvělí, obhajuje Balaš odebrání peněz základkám (Iva Bezděková)

„V okamžiku, kdy Babiš z voleb vyvane, minulost může být faktor, který učiní soutěž zajímavější.“

Minulost jako brzda? Podle expertů zatím Pavel negativní publicitu zvládá, pomáhá mu nečekaný spojenec (Jan Tvrdoň)

„Řekl, že mu vyhrožovali a zatáhli do toho i jeho těhotnou partnerku. Byl z toho úplně hotový a řekl, že má strach, že odstupuje z kandidátky a že končí se vším.“

„Návrat devadesátek.“ Policie řeší, zda znojemští politici odstoupili z kandidátky kvůli výhrůžkám (Lukáš Prchal)

„Piju čaj s islamisty a opíjím se s neonacisty. A byl jsem uvnitř všech druhů nenávistných a krajně pravicových sítí. Ale je vždycky o něco strašidelnější, když potkávám lidi, kteří mají peníze, moc a přesně vědí, co dělají.“

Fašisté jsou mnoho věcí, ale nikdy ne originální, říká německý spisovatel (Adéla Karásková Skoupá)

Zaujalo nás jinde

„Kdybyste ve svém textu zaměnil varianty slova ‚homosexuálové‘ za ‚židé‘, mohl by klidně vyjít v novinách v době vzniku třetí říše. I ty byly plné tajných elit hýbajících světem. Ať záměrně, či nechtěně, píšete jako nacista.“

Filmový kritik Kamil Fila reaguje na příspěvek komentátora Ondřeje Neffa v Lidových novinách. (Heroine)

„Nevidíme do těch dokumentů. Nevidíme do toho, co přesně daná advokátní kancelář poskytla a co si kancelář Hradu objednala. Takže nemůžeme nijak vyhodnotit efektivitu vynakládání prostředků.“

Právník Transparency International Petr Leyer popisuje neprůhlednou spolupráci Hradu s advokátní kanceláří Marka Nespaly. (iRozhlas)

„Za poslední dva roky pomohlo sdružení Interrupce bez hranic celkem 78 tisícům ženám v Polsku bezpečně podstoupit interrupci. Pro srovnání, podle oficiálních statistik polské nemocnice provedly dohromady 107 zákroků během celého roku 2021.“

Socioložka Ludmiła Władyniaková hodnotí, jak se žije v Polsku dva roky od zpřísnění protiinterrupčního zákona. (A2larm)

„Jednoduchý příběh o zlých komunistech a dobré společnosti vždy opomíjel desítky tisíc lidí, kteří na různých exponovaných místech ochotně podpírali režim. Petr Pavel je jedním z nich.“

Komentátor David Klimeš komentuje diskusi kolem komunistické minulosti kandidáta na prezidenta Petra Pavla. (Aktuálně)

Foto dne

Dnes zhruba mezi jedenáctou a třináctou hodinou bylo možné pozorovat částečné zatmění Slunce. Do roku 2030 jich bude z Česka možné spatřit ještě dalších pět.

Výrok dne

„Staly se chyby – ne ze zlé vůle nebo špatných úmyslů – přesto však chyby. A já jsem byl zvolen částečně proto, abych je napravil. A tato práce začíná okamžitě.“

Nový britský premiér Rishi Sunak v projevu před Downing Street prohlásil, že se Británie nachází v hluboké ekonomické krizi, a zavázal se napravit chyby předchozí vlády.

Středeční tištěný Deník N

Poslouchejte náš nový politický podcast Aréna N. Renata Kalenská a Jan Moláček v něm zpovídají české političky a politiky. Všechny epizody najdete v podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts či Podbean. Vychází každý týden.