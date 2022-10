Bývalý starosta Prahy 3 Alexander Bellu si v roce 2016, tehdy jako místostarosta, pronajal od městské části garážové stání. Do nájemní smlouvy uvedl SPZ auta, které už ale v té době patřilo někomu jinému – podnikatelům, kteří od radnice získávali zakázky a půjčili politikovi také na nákup bytu. Bellu přitom odmítá, že by mu podnikatelé nechali auto v užívání.

Exstarosta si pronajal od Prahy 3 garáž. Nahlásil do ní auto podnikatelů, kteří měli od radnice zakázky

Deník N minulý týden popsal finanční transakci mezi někdejším starostou Prahy 3 Alexandrem Bellu a podnikateli, jejichž firmy získaly od radnice řadu zakázek. Podnikatelé Martin Vobořil a Lukáš Bartoň půjčili politikovi v roce 2020 celkem tři miliony korun na nákup bytu.

Podle dalšího zjištění Deníku N ale nešlo o jedinou obchodní transakci mezi Bellu a oběma podnikateli.

V září 2016 si tehdejší místostarosta pronajal od radnice Prahy 3 garážové stání na Žižkově. Do nájemní smlouvy, do níž měl Deník N možnost nahlédnout, uvedl státní poznávací značku vozu BMW, které předtím vlastnila firma Break in. Ta patřila jemu a zabývala se dovozem módy z Itálie.

Jenže v době podpisu nájemní smlouvy už byl majitelem auta někdo jiný. V srpnu 2016 ho koupila společnost