Když král Karel III. při audienci v Buckinghamském paláci pověřil teprve dvaačtyřicetiletého Rishiho Sunaka sestavením nové britské vlády, trvalo to jen chviličku. Sotva několik minut. Ale oba muži věděli, že tím píšou dějiny.

Britskou vládu převzal premiér mnoha premiér. Hodily by se mu schopnosti spasitele

Syn původně indických přistěhovalců, kteří do Británie přišli oklikou z východní Afriky, se stal nejmladším premiérem v moderních dějinách Spojeného království.

Nejvyšší vládní úřad v zemi tak navíc získal zástupce jedné z etnických menšin. A poprvé politik hinduistického vyznání. Bývalý ministr financí byl symbolicky zvolen do funkce zrovna v den nejvýznamnějšího hinduistického svátku Diwali. Podle statistik žije v dnešní Británii 1,4 milionů obyvatel s kořeny z indického subkontinentu – dvakrát více než například Poláků, kteří do Británie přišli po roce 2004.

Političtí stoupenci Rishiho Sunaka (ale do jisté míry i jeho odpůrci) věří, že s jeho nástupem do funkce se do britské politiky vrátí kompetence, integrita a respekt k psaným i nepsaným pravidlům, na kterých stojí ústavní pořádek a ostrovní politická kultura. Nový premiér je technokrat, jehož předností je zevrubná znalost finančních trhů a veřejných financí země.

Vzhledem ke svému mládí a dřívější kariéře finančního analytika (Goldman Sachs) a partnera v hedgeovém fondu Theleme Partners však nemá ani příliš velké politické zkušenosti, ani jednoznačnou podporu mezi