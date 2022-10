Policie řeší, jakou zbraň držel Kajínek na koncertě Ortelu. „Řekli mi, že je to replika,“ tvrdí omilostněný vrah

Záznam sobotního křtu cédéčka skupiny Ortel vyvolal vlnu pobouření. Album totiž přišel pokřtít dvojnásobný vrah Jiří Kajínek, kterého prezident Miloš Zeman v roce 2017 omilostnil. V ruce měl „repliku“ útočné pušky Sa-58.

„Vidíte proprietu, kterou nesu Tomášovi, protože album Zteč si zaslouží případnou zbraň,“ prohlásil Kajínek na pódiu.

Nevím, jestli se mam smát, nebo brečet… pic.twitter.com/eerxkTPQ7j — Barbora Mercury 🇨🇿✌️🇪🇺🇺🇦 (@BarboraKuzelov1) October 23, 2022

Incidentem se začala zabývat plzeňská policie. „Můžeme k případu uvést to, že se jím intenzivně zabýváme a že zjišťujeme veškeré okolnosti,“ potvrdila Deníku N mluvčí Dagmar Brožová.

Není totiž jasné, co Kajínek ve skutečnosti držel v ruce. On sám to podle svých slov