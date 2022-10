Vývoj bojů (242. den): Rusové zkoušejí špinavý trik se špinavou bombou

Co je to špinavá bomba a kdo by měl motiv ji použít.

Co se lze dozvědět z jednoho videa sestřeleného ruského letadla.

U Bachmutu byli Rusové mírně zatlačeni zpět.

U Chersonu se čeká na rozuzlení.

Mapa dne – kde v sobotu útočily ruské rakety, situace u Bachmutu.

Videa dne – pád ruského letadla z pohledu pilota; koordinovaný útok ukrajinského tanku a pěchoty na ruský zákop; ukrajinský útok zmařený ruským dělostřelectvem; zatím nejakčnější scéna z bojiště – ruská kolona se vyřítí vstříc ukrajinskému tanku.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z 23. října. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Co je to špinavá bomba a kdo by měl motiv ji použít. Podezření, že Rusko připravuje další zákeřný krok, aby ospravedlnilo svůj nový zločin, po víkendu poněkud zesílilo. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu telefonoval svým protějškům v Evropě (americkým, britským, francouzským a tureckým ministrům), aby je informoval o tom, že Ukrajina je připravena odpálit tzv. špinavou bombu a následně svalit odpovědnost za její použití na Kreml.

Každé takové tvrzení kohokoli z Putinova okolí musí být uvedeno základním faktem: Rusko neustále a bez výjimky lže. Pokud chce pozorovatel zjistit, jaká je pravda, stačí, když si poslechne Putina, Lavrova, Šojgua a další a jejich prohlášení zneguje.

Pokud tedy Šojgu nyní říká, že Ukrajinci chtějí použít špinavou bombu, oznamuje nám, že