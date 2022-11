Vize apokalypsy před 500 lety rozhýbala dějiny, dnes ale ztrácí na přitažlivosti

Je zvláštní, že ačkoli klimatické změny nebo jaderná válka ohrožují lidstvo více než jakákoli jiná katastrofa v dosavadních dějinách a bohatí lidé si pro případ planetární katastrofy hromadně budují podzemní kryty, pojem apokalypsa se v biblickém smyslu používá jen zřídka.

Možná je to tím, že k pochopení příčiny a následku nepotřebujeme biblický výklad Božího trestu za naše neřesti a pýchu. Oteplování planety nemá nic společného s Božím trestem – je to prostě důsledek lidské činnosti.

A je tu ještě jeden důvod, proč biblické chápání apokalypsy neodpovídá naší době: nebyla to jen předzvěst utrpení, ale také předzvěst šťastného konce, kdy lidé budou žít v míru a lev si lehne vedle ovce. My ale nemáme důvod se domnívat, že až život na planetě zničíme, nastane pro lidi nějaká šťastná epocha.

Existovala však doba, v níž bylo očekávání apokalypsy hybnou silou dějin a paradoxně se díky němu zrodila moderní Evropa. Bylo to zhruba mezi lety 1500 a 1700 našeho letopočtu – této době se věnuje americký historik John Jeffries Martin ve své knize s názvem A Beautiful Ending: The Apocalyptic Imagination and the Making of the Modern World (Krásný konec: Apokalyptická imaginace a vznik moderního světa).

Klíčový byl vynález knihtisku

Lidé v minulosti nežili s nadějí na pokrok, ale s „představou prozřetelnosti“ – tedy očekáváním, že se naplní