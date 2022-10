Holky, můžu poprosit? Co všechno řeší samoživitelky a jejich děti

Téma samoživitelek v současném veřejném prostoru opět rezonuje. Do finančních a existenčních problémů se pod vlivem sílící inflace a růstu cen energií dostávají i ženy, které před nedávnem (byť s omezeným rozpočtem) s penězi vyšly. Vyplývá to z rozsáhlého výzkumu s názvem Česko 2022 – Život k nezaplacení. Konkrétní příběhy samoživitelek v nedávné době sbíral například novinář Jan Novák pro Seznam Zprávy.

Růžové pitíčko a cupcake

Vejdete do kavárny, kde vám barman připraví růžové pitíčko a malinký cupcake s růžovou polevou a jahůdkou navrchu. Jeho poznámku o tom, že má rád holky, které se příliš neodhalují, necháte bez odezvy. Stejně nevíte, co na to říct. Posadíte se k volnému stolečku a z dlouhé chvíle začnete listovat časopisem, který je před vámi. Bravíčko, Bravo girls… To ještě existuje? Tohle vydání je několik let staré.

Mezi články s titulky „5 tipů jak ho určitě dostanete!“ a „Obleč se podle celebrit“ jsou vlepené výstřižky facebookových statusů ze skupiny s názvem Klub svobodných matek. Mezi články o dokonalých outfitech vyčnívají tyto vytištěné a vlepené otázky: „Co byste vařily s rozpočtem