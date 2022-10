Maximální Si: Poznejte nové nejmocnější muže Číny

Měsíce, ba roky dlouhé čekání je u konce. Komunistická strana Číny, největší a nejmocnější politická strana na světě, konečně zveřejnila jména sedmi mužů, kteří zasednou ve 20. Stálém výboru politbyra, to znamená na samém vrcholu moci v Číně.

A ten, kdo by snad ještě doufal, že někdo mezi těmi sedmi bude Si Ťin-pchingovu sílící moc aspoň nominálně vyvažovat, musel odhodit i poslední zbytky naděje. „Maximální Si“, začalo se už novému Stálému výboru přezdívat.

My cartoon on former leader Hu Jintao 's dismiss at the closing of China's congress today.#China #HuJintao #XiJingping #二十大闭幕会 #胡锦涛 pic.twitter.com/X0TwczGeGP

— 巴丢草 Bad ї ucao (@badiucao) October 22, 2022