Společnost není třeba za každou cenu sjednocovat, jak slibují mnozí uchazeči o Hrad. Prezident nemá být přítelem všech

Snahy vcítit se do situace těch, kterým se ekonomicky i jinak nedaří, jakož i snahy o obecnější pochopení příčin toho, proč se mnoho lidí – možná i v důsledku vládní politiky – nachází v tíživé situaci, jsou samozřejmě v demokracii zcela legitimní. A jelikož by měl prezident v našem ústavním systému a politických tradicích stát nad stranickou politikou, je pochopitelné, že právě prezidentští kandidáti slibují, že nejen chtějí reprezentovat celou společnost, ale že ji pokusí i sjednocovat.

Je to ovšem tanec na tenkém ledě. Demokracie není založena na jednotě, na konceptu nestrukturovaného „lidu“, ale na pluralismu. Jednota může být v lidské společnosti vždy do určité míry jen umělá či vynucená okolnostmi. Demokratická společnost se sama, organicky, sjednotí jen ve výjimečných historických situacích, jako je silné vnější ohrožení. Češi to na krátkou dobu zažili v době Mnichova v roce 1938.

Mnohem častěji je ale zážitek jednoty, na nějž pak generace lidí vzpomínají jako na téměř zázračnou zkušenost,