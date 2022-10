Tři nové české filmy, které musíte vidět: proč stojí za to jít do kina na Il Boemo, Světlonoc a Běžná selhání

Všechny si rafinovaně pohrávají s žánry, všechny ale zároveň jejich limity výrazně překračují. Il Boemo tak vůbec není běžným životopisným snímkem, Světlonoc jen vychází z poetiky mysteriózního hororu a Běžná selhání na půdorysu sci-fi vyprávějí naprosto nežánrový, existenciální příběh.

Všechny tři filmy spojuje i to, že Česko nedávno s mnohými úspěchy reprezentovaly na prestižních světových festivalech, a rovněž že vznikly v zahraničních koprodukcích. A také to, že Češi na ně do kin nechodí zdaleka tolik jako na zahraniční trháky. Možná by ale přece jen mohli změnit názor.

Prázdná kina

Češi se momentálně do kin příliš nehrnou. A když už, tak na prověřenou klasiku. Čím jiným si vysvětlit, že v posledních týdnech českým kinům vládl třináct let starý