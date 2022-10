Návrh podám, až se situace vyjasní. Nebo také ne. Premiér chce s navržením Hladíka na ministra čekat

Premiér Petr Fiala (ODS) chce podat návrh na jmenování Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí až ve chvíli, kdy bude přesvědčen, že bývalý náměstek brněnské primátorky není vyšetřován ani obviněn. Předseda lidovců Marian Jurečka přitom včera mluvil o tom, že předpokládá Hladíkovo jmenování do konce listopadu a že požádá Hrad o nový termín schůzky prezidenta Miloše Zemana s Hladíkem.

Celostátní výbor lidovců včera podpořil Hladíkovu nominaci jako nástupce Anny Hubáčkové na postu ministra životního prostředí. Do jeho jmenování má být vedením resortu pověřený šéf strany Jurečka, který je zároveň ministrem práce a sociálních věcí.

Ten včera řekl, že by Hladík mohl být jmenován do konce listopadu. „Požádám pana prezidenta a jeho kancelář, aby byl nalezen nový termín. Předpokládám, že v průběhu listopadu bychom to měli zvládnout včetně jmenování Petra Hladíka ministrem,“ popsal lidovecký předseda následující postup. Hubáčková chce ze zdravotních důvodů skončit k 31. říjnu.

Premiér sice rovněž podle svých slov kalkuluje s řádem týdnů, zatím však není rozhodnutý, zda nakonec vůbec Hladíka nominuje.

„Respektuji rozhodnutí KDU-ČSL, současně jsem ale přesvědčen, že