Vývoj bojů: Zaútočí Rusové z Běloruska? A chystají něco u Chersonu? Co mluví pro a co proti

Běloruský scénář – koho Rusové stahují k Lukašenkovi, jak se chovají a kde to dělají.

Chersonský scénář – kdo už hráz protrhl a komu by to nevyhovovalo.

Mapa dne – jak Rusové vidí záplavy u Chersonu.

Videa dne – jak ruskou armádu ukazují Putinovi a jak to vypadá na ulici ruského města; jak pokračuje oprava mostu na Krymu; ultranízký a riskantní let ukrajinského vrtulníku; jak dnes vypadá Antonivský most.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtku 20. října. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

V těchto dnech probíhají dva paralelní procesy, které mají kombinaci různých vysvětlení. V obou případech Rusko vypouští do světa balónky a v obou případech může jít o hrozbu skutečnou i falešnou. Je také možné, že v jednom případě jde o ruskou „maskirovku“ před něčím velkým a v druhém o blaf. Problém je, že pokud platí tato možnost, nevíme, který případ je který.

Konkrétně jde o množící se zprávy, že Rusové opět zaútočí ze severu z Běloruska a vyhodí do povětří vodní elektrárnu Kachovka na jihu. Respektive, že jejich avizované stažení ze západního břehu Dněpru je součástí ďábelského plánu s neznámým koncem. Dnešní díl Vývoje bojů se pokusí shrnout, nakolik jsou tyto scénáře reálné.

Běloruský scénář – koho Rusové stahují k Lukašenkovi, jak se chovají a kde to dělají. Pokud by Rusové znovu zaútočili ze strany Běloruska, opakoval by se scénář z 24. února. Neúspěšný útok na Kyjev tehdy přišel právě odtud. Tentokrát se ale spekuluje o tom, že Rusové zaútočí mnohem západněji – poblíž hranic s Polskem, aby Ukrajinu odřízli od zásobování ze Západu. Pokud by se jim to podařilo, znamenalo by to zásadní změnu v průběhu války.

Ukrajinci se ale na takovou možnost připravují a útok by navíc probíhal obtížným lesnatým terénem, v němž mají neustále připravené zálohy.

Pokud vás zajímají pohyby vojsk v Bělorusku, doporučuji sledovat projekt běloruské opozice, který monitoruje minutu po minutě činnost běloruské i ruské armády. Včera zaznamenali tyto pohyby:

⚡️Military activity on the territory of Belarus on October 19 1) 07:15. Smerch MRL was seen at Fanipal railway station. 2) 07:15. 4 tilt-covered trucks were moving from Ivatsevichy towards Baranavichy along the M1 highway.

1/20 pic.twitter.com/QnXZ8ml4rK — Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) October 20, 2022

O den dřív:

⚡️Military activity on the territory of Belarus on October 18: 1) October 17, 12:00. An Ural truck (KUNG) of the Russian Armed Forces was seen in Asipovichy (Mahiliou region).

1/36 pic.twitter.com/CcogPwy5Ld — Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) October 19, 2022

Co lze z těchto informací vyčíst? Britská rozvědka je ohledně možnosti nového ruského útoku ze severu skeptická. Podle jejího názoru je běloruská armáda slabá a Rusko nemá kapacitu ji posílit tak, aby kombinovaná formace představovala vážnou hrozbu. Podle Britů je pravděpodobnější, že Putin a Lukašenko se tímto způsobem pokusí odlákat alespoň část ukrajinské armády k ochraně hranic, ale o útok se reálně nepokusí.

Zkušenosti z týdnů před zahájením invaze rovněž hovoří proti alternativě, že se chystá nový útok na severu. V té době západní zpravodajské služby varovaly před blížícím se útokem, informovaly o koncentraci ruských jednotek, zveřejňovaly satelitní snímky skladů, polních nemocnic apod. To vše by muselo být přítomno na snímcích z vesmíru i nyní. Nic z toho se ale zatím neobjevilo.

Velmi užitečné shrnutí ruských aktivit na území Běloruska připravil běloruský novinář