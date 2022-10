Fialova vláda našla nového superúředníka. Přihlásil se jako jediný kandidát

Novým šéfem státních úředníků se má stát Jindřich Fryč. Dosavadní státní tajemník ministerstva školství byl jediným uchazečem, který se do výběrového řízení přihlásil. Ve funkci by měl nahradit Petra Hůrku, který na post rezignoval.

Sekce pro státní službu ministerstva vnitra by se po necelém měsíci bez vedení mohla dočkat nového náměstka – vláda chce obsadit post takzvaného superúředníka už na jednání příští týden. Do výběrového řízení, které bylo vyhlášeno v polovině září, se přihlásil pouze jeden účastník, a to právě Fryč.

„Po posouzení došlé žádosti doporučila komise k pohovoru v rámci výběrového řízení pozvat jednoho žadatele, a to