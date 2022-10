Hřib s Čižinským hrají vabank. Spolu získalo alibi pro koalici s ANO

Analýza: „Buď budeme mít v radě silnou pozici, nebo v ní nebudeme vůbec.“ Takto by se dalo vyložit čtvrteční rozhodnutí Pirátů a Prahy sobě, kteří se spojili do vyjednávacího bloku nazvaného Aliance pro stabilitu. Ten je však rychle může poslat do opozice.