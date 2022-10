Lidovci stojí za nominací Hladíka na ministra. Do jeho jmenování povede resort Jurečka

Celostátní výbor KDU-ČSL podpořil nominaci Petra Hladíka jako nástupce Anny Hubáčkové na postu ministra životního prostředí. Podle šéfa lidovců Mariana Jurečky měl Hladík v hlasování většinovou podporu. Do jeho jmenování resort povede právě Jurečka, který je zároveň ministrem práce a sociálních věcí. Hladík by podle něj mohl být jmenován do konce listopadu.