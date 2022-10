Odborář, katolík, podporovatel manželství pro všechny. Středula se u vlastní kantýny rozmluvil o svých postojích i původu

„Pusťte mě do boje o Hrad!“ píše se na plakátu vedle podobizny Josefa Středuly. Odborářský předák stojí opodál a baví se místními. Přijel do Děčína, k obchodnímu centru Korál. K mání jsou kromě letáčků s vysvětlením, proč by ho lidé měli volit na Hrad, také pastelky nebo pláštěnky s jeho fotografií.

„A co děláte?“ ptá se zrovna mladé ženy, která vyšla z obchodu. Ta pak prezidentskému kandidátovi vypráví o své práci v nedalekém Německu.

„Pracuju tam jako