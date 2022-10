Vývoj bojů (238. den): Ruský ústup od Chersonu vypadá reálně, spekuluje se, kdo poškodí přehradu

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 19. října. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Zdá se, že Rusové to s opuštěním Chersonu a větší části regionu myslí vážně. Po neobvykle otevřených slovech vrchního generála ruských sil na Ukrajině Sergeje Surovikina a představitele okupační správy Vladimira Salda o evakuaci vojsk z pravého břehu Dněpru tomu nasvědčují i další indicie.

Ruská televize již přináší reportáže zpravodajů z oblasti. Ti mimo jiné nečekaně otevřeně říkají, že v některých částech fronty je početní převaha Ukrajinců 4 : 1.

Meanwhile in Russia: anger and disappointment fill the studio, as the viewers are being prepared for the loss of Kherson and other territories. Host Olga Skabeeva bitterly questions why Russia was so wrong in the beginning, believing that Zelensky would run & NATO wouldn't help. pic.twitter.com/sQpxokXDSv

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 19, 2022