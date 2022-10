Pro chybu není prostor. Jak mají senioři investovat, aby inflace nespolkla jejich celoživotní úspory

V anketě se ptáme:

Mají lidé ve starším věku uvažovat o investování naspořených peněz, nebo je vzhledem k nejistému finančnímu horizontu raději nechat na bankovních účtech?

Nevyplatí se jim více peníze investovat například do rekonstrukce starého domu, jelikož ten bude stejně hlavním majetkem, který po sobě zanechají?

Ve kterých investičních nástrojích mohou mít senioři v současné chvíli největší jistotu zhodnocení?

Do jakých aktiv by bylo nesmysluplnější investovat tak, aby po smrti rovnou zůstala dětem mimo dědické řízení?

Odpovídají:

Michal Doubek, finanční poradce a lektor finanční gramotnosti

Oskar Michl, privátní investiční poradce, člen správní rady OK PROFIT

Robert Stejkora, spolumajitel společnosti Experti na finance

Stanislava Lišková, ředitelka pobočky finančněporadenské sítě Partners Market v Brně

Michal Doubek: Vždy je lepší investovat než sedět na hotovosti. Pokud byli zodpovědní, již mají peníze zainvestované a dnes z nich postupně čerpají rentu. Když ne a o investování uvažují například až v důchodovém věku, bude velmi důležité si stanovit konkrétní cíle, co mají v plánu s našetřenými penězi dělat, z toho vyplyne i ten investiční horizont. Základem je mít dostatečný příjem na pokrytí svého životního standardu například do 100 let. Část rezerv držím v hotovosti a zbytek investuji do standardních aktiv, jako jsou akcie, nemovitosti a dluhopisy.

Oskar Michl: Věk určitě není pro investování naspořených peněz rozhodující. Vlastně většina našich klientů buď je důchodového věku, nebo se mu blíží. Zásadní je otázka