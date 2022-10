Pointa N: Salát porazil britskou premiérku

Dnešní dění okomentoval Prokop Vodrážka, situaci kolem prezidentských kandidátů analyzoval Jan Tvrdoň.

Salát vs. Trussová 1:0

Otázka, jestli déle vydrží hlávka salátu, nebo britská premiérka Liz Trussová, byla dnes zodpovězena. Politička po jednání s nejvyššími představiteli Konzervativní strany rezignovala na funkci předsedkyně vlády.

V úřadu byla něco málo přes šest týdnů a její demise je vyvrcholením vládní krize, kterou v posledních dnech prohloubily ekonomické reformní plány, od nichž byla Trussová nucena postupně ustoupit.

Její souboj se salátem podnítil komentář serveru The Economist, podle nějž její skutečná vláda (od jmenování po spuštění obří vládní krize) byla zhruba stejně dlouhá jako trvanlivost hlávky salátu.

Chytil se toho bulvární []deník The Daily Star, který před týdnem za 60 pencí koupil jednu hlávku salátu a spustil živé vysílání s otázkou: „Přežije Liz Trussová tento salát?“ Po šesti dnech bylo hotovo.

Pokud vás zajímají skutečné důvody a také dopady konce britské premiérky, přečtěte si analýzu Deníku N.

513 dní kauzy Feri

Policie navrhla obžalovat bývalého poslance Dominika Feriho ze tří případů znásilnění. V případě prokázání viny mu v nejvyšší trestní sazbě hrozí až deset let vězení.

Kauzu někdejšího zákonodárce TOP 09 odstartovala investigace Deníku N a serveru Alarm, konkrétně Jakuba Zelenky a Apoleny Rychlíkové.

Ti přinesli svědectví řady žen o Feriho nevhodném chování. Některé tvrdí, že s nimi měl sex, i když to výslovně odmítly. Další se svěřily, že se z nich snažil vylákat nahé fotky či je veřejně dehonestoval.

K návrhu na obžalobu došlo 513 dní po vydání textu. Na autory textu stejně jako na ženy, které své zkušenosti popsaly, se snesla řada útoků, lží a spekulací. V debatě naprosto chyběla citlivost.

Od vypuknutí kauzy se změnilo mnohé, otevřela se otázka přísnosti trestů za sexuální násilí, došlo ke změnám na právnické fakultě a ve společnosti se začalo mnohem více řešit, jak k podobným případům a jejich obětem přistupovat.

I proto doufám, že příště už bude společnost ohleduplnější. Především vůči obětem, ale také k novinářům, kteří o složitých kauzách informují.

Tři zjištění k prezidentským volbám

Do prezidentských voleb zbývají necelé tři měsíce a horká část kampaně nás tedy teprve čeká. Již nyní se ale jednotliví oznámení nebo potenciální kandidáti poměrně jasně rozřadili mezi favority voleb a ty další.

Deník N dnes publikoval několik textů, které popisují nejnovější šetření agentury STEM/MARK. Čísel, grafů a dat je v něm nepřeberně, základní zjištění jsou ale v zásadě tři.

1) Petr Pavel a Danuše Nerudová od léta významně posilují. Pavlova čísla jsou více než solidní, slušně si vede i Nerudová. Ta se volitelností vyrovnala možné podpoře Andreje Babiše.

2) Andrej Babiš ztrácí. Jeho kampaň nefunguje, roste podíl lidí, kteří mu odmítají dát hlas, ztrácí i mezi svými voliči. Ještě hůře si přitom vedou i potenciální náhradníci v čele s Alenou Schillerovou. Kandidát hnutí ANO, který má být představen v příštím týdnu, je přitom velmi důležitým faktorem voleb.

3) Ať bude kandidátem ANO kdokoli, nyní by prohrál s Pavlem i s Nerudovou. STEM/MARK zkoumal 13 hypotetických duelů pro druhé kolo, někdejší náčelník generálního štábu i bývalá rektorka jsou v nich velmi silní. Volební model Ipsos pak ukazuje, že podporu nemá ani Martin Stropnický.

Jak STEM/MARK, tak Ipsos ukazují, že v říjnu by na post prezidenta reálně mohli pomýšlet pouze dva kandidáti: Pavel a Nerudová. Jak s tímto rozložením zamíchá zmíněná horká fáze kampaně či oznámení o kandidátovi ANO, uvidíme v dalších týdnech.

Jednou větou

Naše témata

„Žádný alkohol, žádný karton cigaret. Musím se přiznat, že i když si na ně někdy zavzpomínám, tak hovězí maso ve vlastní šťávě mi lékaři nezakázali, takže ho mohu konzumovat,“ pochvaluje si Zeman obsah dárkového koše plného místních specialit.

Reportáž: Jak se Zeman v dobrém rozmaru loučil s lidmi a těšil se na hovězí ve vlastní šťávě (Barbora Loudová)



„Čeká nás recese a lidé nebudou chtít Ukrajině dávat peníze jen tak. Ukrajina je důležitá, ale zároveň to nemůže být jediná věc, na kterou se vydávají peníze, a nemůže to být bianko šek.“

Republikáni by mohli po volbách omezit pomoc Ukrajině, odpor roste i mezi americkou veřejností (Jana Ciglerová)

„Je to čtení jen pro otrlé, které málokdo dokáže dočíst napoprvé. Ukazuje v plné syrovosti, jak takové zneužívání vypadá, ale i to, jaké má následky: zničený život zneužívané, konec kariéry, sebevražedné myšlenky, terapie.“

Sportovkyně, její trenér a vynucený sex… Nijak výjimečný problém, který nikdo neřeší (Pavel Houdek)

„Já vám to uvedu na příkladu pana Bohuslava Svobody. Ten byl dokonce odsouzen. Slyšel jste od někoho z hnutí ANO, že bychom ho někde lynčovali? Nikoliv. Ten soud se nám zdál absurdní a já osobně jsem si i vnitřně přál, aby pana Svobodu osvobodili.“

„Vždycky jsou nějaké další instance.“ Nepravomocně odsouzený Babiš by dál vedl ANO, potvrdil Havlíček v Aréně N (Jan Moláček)

Zaujalo nás jinde

Klimatická změna dopadá především na rozvojový svět. Migrace, kterou vyvolává, ale zasáhne celou planetu. Do roku 2050 by podle Světové banky mohlo extrémní počasí a zhoršující se přírodní podmínky vyhnat z domovů přes 216 milionů lidí.

Server Aktuálně.cz přichystal výbornou grafiku k tomu, jak extrémní počasí, přírodní katastrofy a další dopady klimatické změny vytvářejí klimatické uprchlíky. A ačkoliv je nyní nejvíce zasažený rozvojový svět, do budoucna se to dotkne i nás.

„Já vás nebudu manipulovat, já vám pouze nedám žádnou jinou otázku, dokud mi neodpovíte. Vraždí Rusko civilisty na Ukrajině?“

Marie Bastlová v podcastu Ptám se já ukázala, jak by měli novináři mluvit s lidmi, jako je Ladislav Vrabel. Ten organizuje protivládní demonstrace a ohledně jeho činnosti zůstává řada otázek. Novináři by se měli pídit po odpovědích a právě důslednost, se kterou moderátorka opakuje dotaz, je zásadní.

Zítřejší tištěný Deník N

Výrok dne

„Moje média jsou nejsvobodnější a mnohem svobodnější než ta, která patří oligarchům.“

Andrej Babiš na Radiu Zet popisuje, jak nezávislé médium je Mafra. Je dobré si připomenout, jak si Deník N chtěl v jeho médiích koupit inzerát. Nepovedlo se.

Autorská tečka

V České televizi končí fotbalový expert Pavel Karoch. Poté co veřejnoprávní televize přišla o Ligu mistrů, českou nejvyšší soutěž a téměř všechna zajímavá fotbalová utkání, následuje další ztráta.

Pavel Karoch byl pro mě ten poslední důvod, proč si občas fotbal na ČT zapnout, i když vlastně spíš ironicky. Přeju hodně štěstí.

Poslouchejte náš nový politický podcast Aréna N. Renata Kalenská a Jan Moláček v něm zpovídají české političky a politiky. Všechny epizody najdete v podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts či Podbean. Vychází každý týden.