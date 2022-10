To, co vypadá jako zlo, je ve skutečnosti hloupost

Nikdy v tomto století nebylo zlo tak snadno rozpoznatelné jako dnes. Proč je tedy na Slovensku tolik lidí vůči němu slepých a většina si přeje vítězství Ruska, které je dnes zřetelným ztělesněním zla?

Mnozí z nich jsou jistě špatní a bezcitní, ale kdyby měli všichni z této většiny být takoví, bylo by to proti přirozenému poměru lidských vlastností. Kdyby totiž byla většina špatná a bezcitná, lidstvo by už dávno zaniklo.

Existuje však vlastnost, která navenek může mít projevy zla a bezcitnosti, ačkoli je její podstatou něco jiného. Je to hloupost.

Nemá smysl je přesvědčovat

Když jsem ještě za komunismu četl texty německého teologa a filozofa Dietricha Bonhoeffera, žasl jsem nad jejich pronikavostí, protože mně vysvětlovaly chování většiny za minulého režimu. Ale když jsem je teď četl znovu, zjistil jsem, že současnost popisují ještě přesněji.

Bonhoeffer se podílel na přípravě atentátu na Hitlera a v dubnu roku 1945 byl na přímý Hitlerův rozkaz popraven, když předtím strávil dva roky ve vězení. Během nich napsal texty, které jej učinily nesmrtelným.

„Hloupost je nebezpečnější nepřítel dobra než zlo,“ píše v knize Na cestě ke svobodě (Listy z vězení). Proti zlu se totiž dá bránit, ale proti hlouposti