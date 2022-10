Bojovník nesmlouvavého charakteru, který po listopadu 1989 mohl ČSSD nasměrovat jinam, než se nakonec vydala

Seriál Česká inteligence 20. století: Kdyby na jaře 1990 v souboji o vedení obnovované sociální demokracie vyhrál on, a ne navrátilec z exilu Jiří Horák, dostala by patrně jinou podobu nejenom strana, ale polistopadová demokratická levice vůbec. Rudolf Battěk (1924–2013) by stranu zřejmě propojil s jejími tradicemi (sahaly hluboko do 19. století), na což slabý Horák nestačil a jeho nástupce Miloše Zemana to nenapadlo: místo toho se rozhodl založit novou identitu strany na ničivé konfrontační rétorice směrem k pravici.