Příběh povolžského hladomoru, který před sto lety připravil v Rusku o život více než pět milionů lidí, ožívá v působivém románu Guzel Jachinové Vlak do Samarkandu. Právě vychází česky.

Vlak do Samarkandu vyráží do boje proti hladomoru i válce v ruských srdcích

„Čtyři tisíce verst – přesně tolik měl sanitní vlak Kazaňské železnice urazit do Turkestánu. Samotný vlak však ještě neexistoval – rozkaz k jeho řazení byl podepsán včera, devátého října třiadvacátého roku. A žádní cestující také neexistovali – měli být posbíráni z dětských domovů a útulků: dívky a chlapci od dvou do dvanácti let, ti nejslabší a nejvyhladovělejší. Velitele transportu však už jmenovali: mladého frontového vojáka z občanské války jménem Dějev. Jmenován byl před chvílí.“

První odstavec nového románu Guzel Jachinové Vlak do Samarkandu přehledně a v lakonickém stylu, tolik typickém i pro celý zbytek 450 stran dlouhého románu, shrnuje, co nás čeká. Spolu s mladým vojákem Rudé armády Dějevem a jeho vlakem plným sirotků se budeme prodírat železniční tratí někdejšího Sovětského svazu, na trase dlouhé oněch 4000 verst, tedy neuvěřitelných více než 4000 kilometrů.

Hrdina románu Dějev moc zkušeností s transportem, jaký ho čeká, nemá. Doprovázel už po kolejích zrekvírované obilí, dobytek i velrybí olej. Teď ale dostal příkaz doprovázet děti, navíc děti vyčerpané a zesláblé. Děj se odehrává v době velkého povolžského hladomoru, který zachvátil Rusko přesně před sto lety a dosud byl v ruské literatuře do značné míry opomíjen.

Povolžský hladomor Hladomor, který zasáhl zejména ruské Povolží v roce 1921, vzešel z kombinace ekonomických otřesů z doby první světové války, následné ruské revoluce a ruské občanské války. V rámci válečného komunismu bylo na venkově rekvírováno obilí a další potraviny a všeobecný nedostatek základních potravin i neúroda v roce 1920, mrazivá zima a velmi suché jaro 1921 následně vedly ke katastrofě. V důsledku nedostatečných zásob rolníci nedokázali hladovění čelit a i zbývající zásoby jim byly zabavovány bolševiky. V zesláblé populaci se také rychle šířily infekční choroby. Mouka se mlela ze žaludů, hlíny, pilin či koňského trusu, jedla se tráva, listí, mech a kůra ze stromů. Bylo hlášeno mnoho případů kanibalství. Guzel Jachinová píše, že hladomorem bylo zasaženo 25 milionů lidí v Povolží, z toho třetina dětí. Hladomor vypukl na začátku roku 1921, do příchodu jara hladem trpěla čtvrtina rolníků sovětského Ruska. Hladomor trval i po celý rok 1922. Odhaduje se, že při něm zemřelo pět milionů lidí.

Úskalí Dějevovy cesty se čtou až nevěřícně. Už jeho úvodní vstup do sirotčince je popsán sugestivně: voják se prodírá masou těl