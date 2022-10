Pointa N: Kreml kvůli situaci u Chersonu panikaří. Začne bitva dřív, než přijde zima?

Situace v ukrajinském Chersonu začíná eskalovat. Místní okupační správa chce obyvatele města evakuovat, ti, kteří zůstanou, se musí podřídit stannému právu. Je to signál rostoucí nervozity v Kremlu?

Dnešní dění vybral a okomentoval Michal Tomeš.

Blíží se bitva o Cherson?

Ukrajinské město Cherson se nachází především na pravém břehu mohutného Dněpru. Tento břeh je také z velké části ovládán ukrajinskou armádou, právě s výjimkou okolí Chersonu. Desítky tisíc obyvatel nyní od ruských okupantů obdržely zprávu, že by se měli přesunout na druhou stranu řeky, údajně kvůli nebezpečí, které podle Rusů hrozí Ukrajincům právě od ukrajinské armády.

Ti, kteří v rámci řízené evakuace opouštějí svá bydliště, si s sebou mohou vzít jen omezené množství věcí do váhy padesáti kilogramů. Většinu svých věcí musejí nechat ve městě. Evakuace probíhá lodí a ruská okupační správa uvedla, že může trvat jen několik dní.

Do toho okupanti zásobují obyvatele „zaručenými“ informacemi o tom, že se Ukrajinci chystají město bombardovat. To může naznačovat, že se Chersonští domů hned tak nevrátí. Dnešní dění ve městě popsala kolegyně Petra Procházková.

Bitva o město na jihu Ukrajiny se nepochybně blíží a přesun obyvatel na druhý břeh Dněpru může být jednou ze strategií Ruska, jak ukrajinské armádě lépe odolat. „Tam, kde se pohybuje armáda, není místo pro civilisty,“ nechal se slyšet například Vladimir Saldo, který vede chersonskou okupační správu.

Pevnou vládu nad městem, které se nachází jen několik kilometrů od frontové linie, má okupační správě pomoci zajistit také stanné právo. To ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na všech územích, která v minulosti anektoval a která od té doby protiprávně považuje za součást Ruské federace. Takové opatření dává velké pravomoci armádě nebo policii a výrazně zkomplikuje život místním, pokud je to ve městě okupovaném zločineckým režimem ještě vůbec možné.

Cherson je zatím stále největší „kořistí“ ruské armády, ta do města vstoupila hned první den války a obsadila také velkou část celé Chersonské oblasti.

Řadu obcí se nicméně ukrajinské armádě podařilo osvobodit. Cílem je nejspíš přiblížení se samotnému Chersonu ještě předtím, než začne zima, v ideálním případě zahnat Rusy až k Dněpru. Toho si je dobře vědoma i ruská armáda, která podle amerického ministerstva obrany zaujala v oblasti –⁠ ve srovnání s ostatními regiony –⁠ defenzivnější postavení.

Situaci na frontě popisuje v pravidelném přehledu i slovenský kolega Roman Pataj.

„Severní část Chersonské oblasti již Ukrajinci osvobodili, nyní se zdá, že se zastavili. Ukrajinská armáda vyhlásila totální informační embargo, ale ruské zdroje pravidelně informují o velké koncentraci ukrajinských jednotek a považují nadcházející ofenzivu za hotovou věc. Pokud by plán ukrajinské armády uspěl a podařilo by se jí postoupit ze severu na jih podél řeky dříve, než ruská armáda ustoupí, způsobila by jim obrovské ztráty,“ popisuje ve Vývoji bojů.

Britské trhy se oklepaly. Zvládne to i Trussová?

Liz Trussová, předsedkyně britské vlády, se omluvila za své chyby a vyzvala poslance, aby dále pokračovali v práci. Politička Konzervativní strany přesto na plénu čelila kritice, a to jak směrem k situaci uvnitř Konzervativní strany, tak především v souvislosti s ekonomickými experimenty, které se Trussové nakonec nepodařilo prosadit.

Takzvaný „minirozpočet“ představila s⁠ nyní již bývalým ministrem Kwasim Kwartengem. Motiv pro změnu rozpočtu byl logický: Trussová chtěla snížit daně (základní daňová sazba se měla snížit o procentní bod na 19 procent), což mělo podpořit britské hospodářství.

Předobrazem pro Trussovou měla být Margaret Thatcherová, která před dekádami v době krize také snížila vyšší sazbu daně, současně ale zvýšila i sazbu pro DPH.

S takovým plánem šéf britské pokladny nepřišel, což vyděsilo trh s dluhopisy. Kromě snížení daní totiž Kwarteng prosazoval i dvouletý strop na energie. Rozpočtový balíček vyděsil i další část trhů, klesaly akcie i kurz libry. Zvýšení peněz v ekonomice oživilo obavy, že by britská centrální banka dále zvyšovala sazby.

Dění posledních týdnů je důkazem, jak je současná doba specifická –⁠ národní rozpočty jsou napnuté a chybí v nich peníze, vysoká inflace pak zhoršuje sentiment investorů. Snižování daní je do jisté míry považováno za problém, stejně jako nízká nezaměstnanost. Na „pozitivní“ čísla z finančního trhu před několika týdny reagovaly poklesem třeba americké akcie, právě kvůli dalším obavám z růstu sazeb.

Nyní to ale vypadá, že se trhy po představení rozpočtového experimentu vzpamatovávají. Kwartenga minulý pátek nahradil Jeremy Hunt, který po svém nástupu představil „otočku“ (britská média hovoří o tzv. u-turn) a především rozhodl o zpětném navýšení daňové sazby. Zachoval ale třeba snížení daně z nákupu nemovitostí.

Británie navíc bude muset i nadále řešit slabou libru, která klesá jak kvůli pomalejšímu růstu sazeb, tak i proto, že jsou pro investory lákavější americké trhy. Libře se poslední měsíce daří vůbec nejhůř ze všech velkých měn.

Kromě toho bude muset Trussová řešit rostoucí inflaci –⁠ ta v Británii minulý měsíc vzrostla na 10,1 procenta, což je nejvíce za poslední čtyři dekády. Každá čtvrtá britská rodina má v současnosti kvůli inflaci problém platit za jídlo, čímž roste tlak na politickou reprezentaci a zároveň tím klesá veřejná podpora političky. Většina voličů Konzervativní strany by v čele vlády uvítala zpátky Borise Johnsona.

Také proto již někteří konzervativci potvrdili, že chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře premiérce. Aby se uskutečnilo, muselo by o něj požádat několik desítek poslanců.

Jednou větou

Novým šéfem Českého telekomunikačního úřadu bude od února Marek Ebert, dosavadní šéfce ČTÚ Haně Továrkové končí koncem ledna mandát .

. Kandidát na ministra životního prostředí Petr Hladík řekl, že není obviněný, obžalovaný ani proti němu není vedeno trestní řízení.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zahájili v souvislosti s úterní razií v Brně trestní stíhání sedmi lidí a dvou právnických osob .

. Ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila nad Kyjevem několik ruských střel, oznámil starosta Vitalij Kličko.

Míra inflace v Evropské unii překonala v září další rekord, ze srpnových 10,1 procenta se dostala na 10,9 procenta.

Evropská unie shromáždila dostatečné důkazy o používání íránských dronů na Ukrajině a připravuje reakci, oznámila mluvčí unijní diplomacie Nabila Massraliová.

oznámila mluvčí unijní diplomacie Nabila Massraliová. Za nelegální obchody s psychotropním nápojem šamanů uložil olomoucký vrchní soud páru z Polska osm let.

Brněnští Piráti odcházejí do opozice, ačkoliv od voleb jednali o účasti na široké koalici, rozhodli se do ní nevstoupit.



