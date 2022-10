Situace Rusů na jihu se stává neudržitelnou.

Proč by měl ústup za Dněpr pro Rusy vojenský smysl.

Ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu představují závažný problém.

Situace v Bachmutu je mimořádně obtížná, ale údajně není kritická.

Mapa dne – Cherson.

Videa dne – jak kamikaze drony mění ekonomiku války v neprospěch Ukrajiny; sestřelení ruské střely s plochou dráhou letu; oblast kolem Bachmutu vypadá jako u Verdunu v roce 1916.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z úterý 18. října. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Putin přitvrzuje, situace Rusů na jihu se stává neudržitelnou. Vladimir Putin dnes oznámil zavedení stanného práva na ukrajinských územích okupovaných Ruskem. V tuto chvíli není zcela jasné, co všechno to bude znamenat, ale pro jejich obyvatele to není nic dobrého.

Je zřejmé, že důvodem je nepříznivý vývoj války. Přestože Kreml prohlásil tato území za svá, velká část jejich obyvatel klade odpor a ukrajinská armáda je postupně osvobozuje. V krátkodobém horizontu je třeba se zaměřit zejména na Chersonskou oblast. Právě tamní události jsou možným vysvětlením Putinova kroku.

„Naše plány v Chersonu budou záviset na současné vojenské situaci, která je již nyní složitá. Budeme chránit životy civilistů i našich vojáků. Budeme jednat včas a nevylučujeme ani ta nejtěžší rozhodnutí,“ prohlásil v úterý nový vrchní velitel ruské armády na Ukrajině Sergej Surovikin.

Panuje všeobecná shoda, že „nejtěžšími rozhodnutími“ myslel možnost ústupu z pravé strany Dněpru.

O reálnosti tohoto scénáře svědčí včerejší výzva místního