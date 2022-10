Sportovkyně, její trenér a vynucený sex… Nijak výjimečný problém, který nikdo neřeší

Komentář Pavla Houdka: Atletka Tereza Vytlačilová, někdejší juniorská hvězda české atletiky, promluvila pro portál Bez frází o dlouhodobém, roky trvajícím sexuálním zneužívání, kterého se na ní dopustil její trenér. Je to čtení jen pro otrlé, které málokdo dokáže dočíst napoprvé. Ukazuje v plné syrovosti, jak takové zneužívání vypadá, ale i to, jaké má následky: zničený život zneužívané, konec kariéry, sebevražedné myšlenky, terapie. Nezbývá než smeknout tváří v tvář obrovské odvaze, kterou sepsání příběhu muselo provázet – a začít jednat, aby se něco podobného už nikdy nezopakovalo.

Je totiž více než pravděpodobné, že právě teď se děje další podobný příběh. Ne jeden a ne pouze ve sportu, ale také všude jinde, kde je přítomna mocenská nerovnováha a prostředí, které je nastaveno na poslouchání a následování autorit. Příběh Terezy Vytlačilové na jednom konkrétním osudu dokonale ukazuje, jak moc je sexualizované obtěžování nebezpečné, jak zoufale chybí existence systému, který by mu uměl předcházet, i to, jak s ním naše společnost vůbec neumí zacházet, nerozumí mu a zavírá před ním oči. Jsou to tvrdá slova, ale je to jediné vysvětlení toho, jak se něco takového mohlo roky dít, aniž si toho kdokoliv všiml a smysluplně zasáhl.

Zopakuji tu nepříjemnou pravdu ještě jednou: příběh Terezy Vytlačilové není ani zdaleka jediný. A do budoucna nebude, pokud se sexualizovaným obtěžováním nezačneme všichni něco dělat. Pro všechny strany je velmi pohodlné tvářit se, že „pan K.“, jak je v příběhu označován, je „shnilým jablkem“ a celý příběh je důsledkem jeho individuálního selhání. Pan K. je samozřejmě vinen a jeho jednání je lidsky maximálně odporné – jenomže „zbavit“ se ho nestačí. Struktury a mechanismus fungování svazu mu jeho činy maximálně zjednodušily a zásadní měrou ztížily jeho odhalení.

Pokud se podobné jednání nemá opakovat, je nezbytné