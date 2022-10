Jihomoravský kraj chce převést nemocnice na akciovku. Chtějí na nás ušetřit, obává se část zdravotníků

„Prý chceme privatizovat nemocnice. Ne, to je úplná blbost. Možná si to někde přečtete, ale prostě to nebude pravda. Chceme změnit řízení nemocnic a lépe to organizovat,“ napsal na svůj Facebook jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Reagoval tak na obavy tamních zdravotníků i pacientů z chystané zásadní změny, o které dosud nevěděli a která je teď těsně před schválením. Zastupitelstvo by mělo projednat převod nemocnic už začátkem listopadu.

Kraj chce od příštího roku sloučit v jednu akciovou společnost nemocnice ve Znojmě, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově, Kyjově, Ivančicích, Letovicích, Tišnově a Hustopečích.

„Chceme udržet kvalitní péči i mimo Brno. V Brně kraj žádnou nemocnici nezřizuje, ale jsou tu silné fakultní nemocnice. A my potřebujeme mít jeden velký subjekt, který například při jednání s pojišťovnami bude mít srovnatelnou pozici jako obří brněnské fakultky,“ míní hejtman.

Devět nemocnic, které mají celkem téměř 5000 zaměstnanců a zhruba 2660 lůžek, ročně hospodaří se sedmi miliardami korun. Zatím každá zvlášť, od příštího roku by už měly fungovat jako jeden celek.

Spekulace o privatizaci

Sloučení nemocnic do jednoho celku doporučilo už předchozí vedení kraje. Jenže s jedním obrovským rozdílem. Mělo jít o