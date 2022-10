„Dětem našijte jméno na límec.“ Rusové evakuují Cherson a Putin vyhlašuje stanné právo na cizím území

Ruští okupanti evakuují obyvatele obsazeného pravého břehu Dnipra v ukrajinské Chersonské oblasti na levý břeh. Odpoledne pak ruský vládce Putin vyhlásil pro území, která však patří Ukrajině a Rusko je anektovalo ilegálně, stanné právo. Na jeho základě ale ruský agresor může lidem zabírat majetek a deportovat je do Ruska.

Ráno občany okupovaného ukrajinského Chersonu vzbudila SMS: „Vážení občané! Rychle se evakuujte. Ukrajinská armáda bude ostřelovat obytné čtvrti. Od 7.00 z Říčního přístavu na levý břeh…“ Pak následovaly instrukce: s sebou je možné si vzít maximálně 50 kilogramů věcí, hlavně teplé oblečení a vodu a jídlo minimálně na tři dny. Všechna zavazadla je třeba označit jménem a adresou, předškolní děti musejí mít takové cedulky přišity k límci.

Celý život se tak smrskne do jednoho většího tlumoku. Muži si mají vzít vojenskou knížku. Mobilizace zjevně ještě není u konce a Rusko už pokládá ukrajinské občany žijící na okupovaných územích za občany ruské. Ať chtějí, nebo ne.

Vzápětí přichází další informace: Z Chersonské oblasti teď lze už jen vyjet ven. Dovnitř nikoliv. Bude prý neprodyšně uzavřena po dalších sedm dní.

Je možné, že tisíce lidí uvíznou v provizorních centrech na levém břehu Dnipra. Podle zveřejněných pravidel se tam každý musí zaregistrovat. Pak bude zařazen do skupiny a tu si musí pamatovat a neopouštět ji.

„Jakmile dostanete pokyn k odjezdu, rychle zaujměte místo v dopravním prostředku, dodržujte klid a buďte ve střehu,“ stojí v instrukcích.

Podle ujištění šéfa okupační správy Vladimira Salda je to věc „čistě dobrovolná“. A odevzdat Cherson Ukrajině (které dle mezinárodního práva patří) bez boje prý také nikdo nemá v plánu. Protože se ale prý schyluje k velké bitvě, civilisté by měli uvolnit místo vojákům. Údajně každý, kdo to udělá,