Za týden poničili Rusové třetinu rozvoden. Ukrajinci vážně řeší, jak přežít zimu

Navzdory mírně optimistickým zprávám o ruské evakuaci okupovaného Chersonu začali Ukrajinci v posledních dnech na nejvyšší politické úrovni řešit vážnou obavu, jestli Rusko neuvrhne celou zemi do tmy a zimy zničením elektrického vedení. Respektive jak takovému ruskému pokusu čelit.

Ukrajinou se šíří vtip, že pokud Putin bombardováním rozvoden uvrhne zemi do tmy, docílí jediného – že za devět měsíců bude více Ukrajinců.

Je to spíš ventil pro upuštění napětí, protože ruské útoky na ukrajinskou energetickou síť jsou účinné. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského dokázala intenzivní ruská ofenziva za týden vyřadit 30 % objektů energetické infrastruktury. Ukrajinci ještě během minulého týdne ohlásili, že dodávky elektřiny napříč zemí obnovili. Ale obavy zůstaly.

Podoba války se totiž minulý týden zase trochu změnila. Rusové ve velkých počtech nasadili íránské kamikaze drony Šáhid-136, po týdnech příprav provedli i intenzivní raketový útok.

Už se zjevně nesnaží dobývat území (až na Bachmut v Doněcké oblasti). Zkouší zlomit Ukrajince terorem proti civilním cílům a vzít jim vůli bojovat. S úvahou, že ukrajinské obyvatelstvo by mohlo pod tíhou tmy a zimy začít po svých politicích požadovat příměří.

„Útoky proti kritické infrastruktuře Rusové vedou od začátku války, ale v posledních dvou týdnech jsou obzvlášť masivní,“ popsal pro web New Voice of Ukraine Olexandr Charčenko, šéf ukrajinského Energetického výzkumného střediska.

Příměřím by Kreml upevnil zisky ze své agrese. Kdyby později Ukrajinci chtěli osvobodit své okupované území a především spoluobčany na něm pobývající, nad nimiž má nyní Rusko moc (a kteří se bojí mobilizace do ruské armády), museli by porušit příměří. Být za „ty špatné“. A riskovat ztrátu