„Vždycky jsou nějaké další instance.“ Nepravomocně odsouzený Babiš by dál vedl ANO, potvrdil Havlíček v Aréně N

Ani případné prvoinstanční odsouzení Andreje Babiše za Čapí hnízdo zřejmě neotřese jeho pozicí v čele hnutí ANO. První místopředseda hnutí Karel Havlíček v Aréně N řekl, že do pravomocného rozsudku je daleko, a úvahy o Babišově osudu jsou proto předčasné. V podcastu také odmítl kritiku, že vláda ANO zanedbala snižování závislosti na Rusku a že by se snažil udržet Rosatom v tendru na Dukovany.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Co říká Havlíček na vládní kroky proti drahým energiím a možnosti evropského řešení.

Zda jsou obnovitelné zdroje energie součást problému, či řešení.

Proč coby ministr nechtěl Rosatom vyřadit z tendru na Dukovany a jak to vnímá po útoku Ruska na Ukrajinu.

Zda už hnutí ANO ví, koho vyšle do prezidentského souboje.

Zda ANO řeší Babišův soud a možnost, že bude prvoinstančně odsouzen.

Najde se podle vás na summitu EU řešení drahých energií, které pomůže také v Česku?

Domnívám se, že to bude takové evropské řešení neřešení. K něčemu se asi dojde, ale je zcela jasné, že tím, že různé země v Evropské unii mají různý energetický mix, je v podstatě nemožné najít nějaké úplně geniální řešení. Domnívám se, že to bude vyhovovat těm velkým hráčům, což je Německo a Francie. Částečně tam určité pozitivní dopady mohou být i na nás, ale spíše se domnívám, že budeme muset hledat národní řešení.

Které už hledáme. Celá řada opatření byla přijata nebo představena. Jsou podle vás dostatečná?

Ta řešení přicházejí extrémně pozdě. Úplně typické je zastropování. Kdyby se už od března, dubna, možná května začalo hledat systémové řešení, možná bychom se dnes vyhnuli tomu, že přehazujeme stamiliardy ve státním rozpočtu. Zavčasu se mohlo jít po cenách výrobců, nikoliv až po dotacích obchodníků. Jinými slovy ten systém, kdy se nejdříve všechno zdaní a poté se to bude dotovat, ať už na evropské nebo české úrovni, je nešťastný a ve finále to bude stát obrovské peníze ze státního rozpočtu.

Co byste dělal vy, kdybyste byl v pozici ministra průmyslu?

Já bych v každém případě byl rychlejší, neodkládal bych ta řešení a daleko více bych komunikoval s odborníky, což zcela zjevně vláda podcenila. O co později se rozhodlo, o to více se prodalo elektřiny na příští rok a o to více se to bude muset dotovat. To je zcela zásadní věc. Na konci srpna ještě ministr průmyslu a premiér tvrdili, že zastropování je řešení z extremistického a populistického tábora a že v českých podmínkách je naprosto nereálné. Pár desítek hodin poté ho začali připravovat.

Nesvazuje vládě ruce nutnost šetřit poté, co vaše vláda zemi rekordním tempem zadlužovala?

Musíme si uvědomit, že jsme byli