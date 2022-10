Proč Putin drží v kostele svíčku a proč jsou patriarchovy hodinky za 35 tisíc dolarů málo. O ruské církvi i budoucnosti Ukrajiny s historikem Mitrochinem

Na co jsme se mj. ptali: V jakého Boha věří Vladimir Putin?

Co znamená být Ukrajincem?

Co hrozí Ukrajině i Evropě po válce?

Co se vám vybaví, když vidíte prezidenta Putina, vystudovaného marxistického špiona KGB, jak se křižuje v pravoslavném chrámu?

Typický ruský činovník, který se ocitl v kostele. Říká se jim „podsvěčniky“, tedy svícny – to jsou lidé, kteří během bohoslužby drží svíčky, místo, aby je postavili tam, kam patří, a normálně se během mše křižovali. Nevědí totiž, jak se v kostele chovat.

Takže jak to má prezident Putin vlastně s vírou?

V Rusku je pokládán za silně pravoslavného věřícího. Ale to je zjevně omyl. On je věřící, jen patří do jiné konfese.

Jde o nějakou sektu?

To jeho náboženství se nazývá kult