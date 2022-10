Vývoj bojů (236. den): Po havárii vojenského letadla v ruském městě skákali lidé před požárem z oken

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z pondělí 17. října. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Co se stalo: Město Jejsk se nachází na druhé straně Azovského moře asi jen sto kilometrů od Mariupolu.

V pondělí po šesté večer zde startoval ruský bojový letoun Su-34. Krátce po startu však narazil do devítipatrového bytového domu ve městě. V Rusku jsou paneláky často větší než u nás, v tomto bydlelo 600 lidí.

Podle oficiálních ruských zdrojů začal hořet jeden z motorů letadla. První verze příčiny problémů byla, že do motoru vletěli ptáci. Zveřejněné video ukazuje, že letadlo po startu klesalo a k požáru došlo ještě před nárazem do budovy.

Moment of the Russian Su-34 crash in Yeysk pic.twitter.com/V0bKAH1FXk

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 17, 2022