Vinyla míří do regionů, kurátoruje více jak dvě desítky koncertů a vzdělávacích akcí

Velká část koncertů probíhá v brněnském Kabinetu múz, kde Průběžný festival Vinyla odstartoval už v září. Aktuálně jsou plánovány dvojkoncerty Tamara a Bibione, Miss Petty a Toyota Vangelis nebo V0NT a Lebanon. Do Ústí nad Labem se v tandemu s LOFN chystají zkušení B4, do Pardubic P/\ST a Laokoon, do Veselí nad Moravou i na další místa Johuš Matuš a Koňe a prase, do Znojma Ctib a Rutka Laskier a do Boskovic přijedou např. Cold Cold Nights.

„V České republice je specifická situace, mnohá mainstreamová média totiž systematicky ignorují i popovější podoby tuzemské klubové scény. Ta zahrnuje skutečně široké spektrum žánrů a podob – a my se prostřednictvím koncertních večerů Vinyly snažíme koncepčně mapovat celou šíři klubové scény. V dramaturgii se tak nachází disco popový Ventolin vedle progresivního elektronika HRTL, indie kytaroví Koňe a prase nebo Tamara, hyperpop Miss Petty a Toyota Vangelis, mladý rap lobbyboy&saab900turbo či Laokoon, temně elektroničtí V0nt a další,“ říká jeden z koordinátorů cen Vinyla Pavel Uretšlégr.

Všechny vzdělávací workshopy Vinyla Academy letos probíhají v Praze. Na produkci a natáčení hudebního alba po loňském úspěchu naváže 13. listopadu další workshop s respektovaným zvukařem a producentem Michalem „Amákem“ Šťastným ve studiu Golden Hive. Zkušený hudebník, grafik a sound designer podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12 Martin Hůla připravuje ve spolupráci s Radiem Wave na 27. listopadu v Pracovně na Žižkově workshop o produkci a natáčení podcastů. Workshopy jsou zdarma, mají však omezenou kapacitu. Přihlášky posílejte na e-mail tomas@vinyla.cz.

„Každoročně znova a znova přemýšlíme, proč ocenění organizovat – aby nás to bavilo a hlavně aby to dávalo smysl pro hudební scénu. Jeden večer a jedna ceremonie jsou pro podporu tuzemské scény jako kapka v moři, a proto se doprovodný program stále rozrůstá a cílí na fanoušky i hudebníky samotné,“ dodává za koordinátory Vinyly Tomáš Grombíř.

Jedním z hlavních cílů organizátorů Vinyly je zařazování hudby do širšího společenského kontextu, poukázání na kvalitní hudební produkci a stírání hranic mezi mainstreamovou a alternativní hudbou. Umělci nominovaní za rok 2022 budou ohlášeni v první polovině prosince. Už na začátku listopadu ale bude možné nominovat nejzajímavější (nejpřínosnější) publicistické počiny autorů a autorek nově až do 30 let v rámci Ceny Jany „Apačky“ Grygarové, která předloni doplnila hlavní kategorie Deska, Objev a Počin roku. Podruhé bude v listopadu vypsána také výzva Bastl Electronic Track pro mladé hudební producenty a producentky do 30 let.

Přehled Průběžného festivalu Vinyla 2022

9. Brno – Kabinet múz (Esazlesa, Snackthief)* 9. Brno – Kabinet múz (Nauzea Orchestra, Obligatne)* 9. Brno – Kabinet múz (NĀV, ŁŪT)* 10. Praha – Národní galerie (Eurorack Modular Entry)** 10. Brno – Kabinet múz (lobbyboy&saab900turbo, TBA)* 10. Znojmo – GaP (Not the Same As It Was: hudba krize i naděje)*** 10. Znojmo – Gogo (Ctib, Rutka Laskier)* 10. Brno – Kabinet múz (Tamara, Bibione)* 11. Brno – Kabinet múz (Miss Petty, Toyota Vangelis)* 11. Veselí nad Moravou – Kafé v kině (Johuš Matuš, Koňe a prase)* 11. Boskovice – Prostor (Johuš Matuš, Koňe a prase)* 11. Praha – Golden Hive Studio (Produkce a natáčení alba)** 11. Brno – Kabinet múz (Povodí Ohře, Panenské plameny)* 11. Ústí nad Labem – Hraničář (B4, LOFN)* 11. Praha – Pracovna (Produkce a natáčení podcastu)** 11. Brno – Kabinet múz (Bastl Instruments night)* 12. Pardubice – Divadlo 29 (P/\ST, Laokoon)* 12. Boskovice – Prostor (Cold Cold Nights, Tamara)* 12. Brno – Kabinet múz (Johuš Matuš, Koňe a prase)* 12. Veselí nad Moravou – Kafé v kině (Ventolin, HRTL)* 12. Brno – Kabinet múz (ROLE, TBA)* 12. Brno – Kabinet múz (V0NT, Lebanon)*

Koncert * Workshop ** Přednáška ***

Cenu inicioval a produkčně zajišťuje spolek Vinyla, zastoupený Pavlem Uretšlégrem a Tomášem Grombířem. V posledním ročníku 2021 kritici za Desku roku zvolili album Fragility of Context od elektronického producenta Olivera Torra. Objevem roku byla experimentátorka Ursula Sereghy a ocenění Počin roku za své aktivity získal promotérský kolektiv Heartnoize Promotion. Cenu Jany „Apačky“ Grygarové za publicistiku si odnesla redaktorka časopisu Full Moon Maria Pyatkina. V rámci loni poprvé vyhlášené výzvy Bastl Electronic Track pro mladé producenty a producentky do 25 let porota vybrala Johannese Tröstlera a Pavlu Bastlovou.