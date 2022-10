Bidenovy přeřeky a trapasy. Měli je mnozí prezidenti USA, ale žádný nebyl tak starý jako on

Už když vítězně kandidoval poprvé, byl nejstarším mužem v historii USA, který se kdy ujal vedení země. Teď Joe Biden tvrdí, že chce za dva roky kandidovat na prezidenta znovu. Na začátku druhého období mu bude 82 a na jeho konci 86 let.

„Půjdu do toho znovu. Udělám to,“ řekl v rozhovoru s reverendem Alem Sharptonem. Byť to ještě není oficiální oznámení kampaně, takových prohlášení Biden činí v posledních týdnech dost na to, abychom se představě dalších let s Bidenem v Bílém domě adekvátně věnovali.

„Dokážu znovu porazit Donalda Trumpa,“ prohlásil minulý týden v rozhovoru CNN. „Nové průzkumy ukazují, že bych ho porazil o šest až osm procentních bodů,“ pochválil se spolustraníkům na setkání v září v Marylandu.

Veřejně ale