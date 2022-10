Herecký chameleon Vojtěch Vodochodský: Kde má těžiště Petr Sepéši?

Letos byl k vidění hned ve třech filmech, o kterých se hodně mluvilo. Objevil se jako hlavní záporák Berry v nekorektní komedii Párty Hárder: Summer Masacre, jako mladý vyšetřovatel STB v ceněném debutu Vojtěcha Maška Arvéd i ve vedlejší roli ve filmu Banger. (v němž měl původně ztvárnit hlavního hrdinu).

Vojtěch Vodochodský jde letos z role do role i na televizních obrazovkách. Hrál Petra Sepéšiho v jarní minisérii Voyo o Ivetě Bartošové, jednoho ze studentů v Hřebejkově diskutované televizní minisérii Pozadí událostí i spolužáka hlavního hrdiny v novém seriálu pro mladé Pět let.

Objevil se také v sériích Pan profesor a Policie Modrava, brzy bude k vidění i jako hrdina další Voyo minisérie Král Šumavy, primáckého seriálu Dobré zprávy, komediálního seriálu Novy Sex O’Clock a dalšího nováckého seriálu O mě se neboj.

Jaká byla první role, která vám pomohla prorazit? Iveta?

Ivetu jsme točili až po Arvédovi, což byla moje první velká filmová příležitost. Moje jednotlivé práce se nakumulovaly k sobě. Natočil jsem je za posledního dva a půl roku a letos to teprve začalo všechno vycházet ven. Je to masakr, vůbec jsem to nečekal. Nebýt Maji Hamplové, kterou bych rád zmínil, tak asi nemám nic.

Maja Hamplová mě v podstatě objevila, když jsem byl ve druháku na DAMU. To ještě neměla castingovku a já jsem pro ni bez možnosti obsazení četl scénář. Řekla mi: „Hele, já si tě vyfotím. Jsi zajímavý typ. Chci si založit castingovku.“ Roky se nic nedělo, pak mi dávali nějaké epizodní role – Dáma a Král, Specialisté...

Maja se na nás chodila dívat do divadla a postupně mi dávala větší a větší příležitosti. Jednoho dne mi řekla: „Vojto, budeš hrát u Hřebejka v Pozadí událostí.“ Myslím, že tehdy v naší spolupráci nastal zlom, do té doby to bylo takové oťukávání. Pak přišly Případ Roubal a Iveta.

Jak si to užíváte?

Užívám si to, to je jasné. Ale tolik práce zase nemám, mezi jednotlivými natáčeními bývají dlouhé pauzy – například teď jsem měl čtyři měsíce volno.

Když zmiňujete Pozadí událostí, jak vnímáte tenhle seriál, o kterém se po uvedení bouřlivě diskutovalo? Vztahy vyučujících a studujících, toxické akademické prostředí… Máte nějaké takové zkušenosti z DAMU?

Myslím, že tohle