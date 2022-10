Až 80 procent lidí v Česku chce zemřít doma. Díky mobilním hospicům mohou blízcí umírajícím tuto prosbu snáze splnit. Přesto ale většina zátěže zůstává na rodině. Deník N zjišťoval, na co všechno se musí příbuzní připravit, pokud se rozhodnou strávit poslední chvíle se svými blízkými v domácím prostředí.

Lidé většinou chtějí zemřít ve vlastní ložnici. Co to obnáší pro rodinu?

Zdeňce Znamenáčkové zemřel manžel loni v červenci. Ve svých 87 letech se o něj dokázala postarat až do jeho posledních chvil doma. „Nikdy jsem netušila, že budu umět dávat injekce s morfinem, že budu manžela schopna čtyřikrát denně převlékat, vstávat s ním několikrát za noc. Bez sestřiček a pečovatelek z domácího hospice bych to ale vůbec nezvládla,“ popisuje.

Se svým manželem žila od roku 1954, tedy plných 67 let. Ke konci života byl kvůli nádoru s metastázemi několikrát hospitalizovaný v nemocnici. Pokaždé si platila pokoj, aby tam mohla být s ním. Nikdy by ji proto nenapadlo, že by se svým mužem nebyla i v jeho posledních dnech.

„Pokud si představíte, že váš zlatý člověk umírá v nemocnici, kde ho během noci nikdo nepřevlékne… A pak mu jenom přinesete kytku na hrob?“

Když se dozvěděla o mobilním hospici sv. Štěpána v Litoměřicích, definitivně se rozhodla, že se o manžela postará doma. „Sestřičky a pečovatelky k nám docházely pravidelně, všechno mě naučily. Když bylo potřeba, přišly i v noci. Mohla jsem jim kdykoliv zavolat a poradit se. Ani příbuzný by vám takhle nepomohl, protože by nevěděl, co má dělat,“ říká.

Byla moc ráda, že v posledních dnech už její muž nemusel podstupovat žádná zbytečná vyšetření. „Řekli mi, že už ho nebudeme trápit neustálými odběry krve a moči. Když už úplně ke konci nechtěl jíst