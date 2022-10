Nehraju to moc „na Somra“? obával se. Nebyl hercem, který chce umřít na jevišti, vzpomíná bývalý šéf divadla Viola

„Jednoho dne přišel, že už to nejde. A řekl: ‚Dávám výpověď,‘“ vzpomíná na odcházení Josefa Somra z jeho poslední štace v pražském divadle Viola jeho tehdejší ředitel Robert Tamchyna. Po těžké nemoci opustil herec nejprve Národní divadlo a léta hrál jen naproti ve Viole. „Pořád měl obavy, pořád se ptal, jestli to nedělá ‚na Somra‘, tedy jestli to není pořád totéž. Nejlépe mi k němu sedí slovo cudný.“

V rozhovoru se mimo jiné dočtete: Kdy začalo divadelní odcházení Josefa Somra.

Jak blízcí si s ředitelem divadla byli.

Jak vnímal těžkou nemoc, během které bojoval o život.

Proč nechtěl umřít na jevišti.

Nač používal barevné pastelky.

Co ho nejvíc trápilo.

Kdy jste se s Josefem Somrem viděli naposledy?

Někdy před letními prázdninami. Nesl jsem mu druhý díl Zápisků z blázince Miroslava Macháčka. Jeho paní Alenka mi říkala, že Josef už ani moc nechodí ven, ale působil na mě v rámci možností fit. Těšil se na léto, na chalupu…

Řekli jste si něco důležitého?

My máme v dubnu dva dny po sobě narozeniny, vždycky jsme si volali nebo psali esemesky. Za covidu jsme se moc neviděli, tak jsme si tentokrát slíbili, že se potkáme. Strávili jsme spolu pár úžasných chvil, ale nesdělovali jsme si žádné zásadní věci.

Já si neříkal, že ho možná vidím naposled, on byl pro mě ten, u koho máte pocit, že je tady navždy. Nevím, jak to měl uvnitř, ale myslím, že měl svoje věci vyřešený. Kéž bych to tak taky v osmaosmdesáti měl. Už jednou mezi životem a smrtí stál, když měl před lety velmi těžký zánět slinivky a několik měsíců v nemocnici bojoval o život. Byl to pro něj velký zlom. Někdy mluvil o životě předtím a potom, který vnímal jako čas navíc.

Byl pak vůči svému zdraví úzkostlivější?

Nebyl úzkostný, co se týče vlastního zdraví, myslím, že se neprožíval. Možná ta úzkost pramenila spíš z obavy, aby neobtěžoval někoho jiného, včetně diváků.

Postupně dospěl k tomu, že už nemá právo „otravovat“ lidi tím, že se mu v divadle špatně