Vývoj bojů (235. den): Rusko stahuje své lidi z Chersonu, s optimismem ale raději počkejme

Kolem Chersonu se něco děje, v oblasti probíhají velmi tvrdé boje.

Žoldnéřská Vagnerova skupina pokračuje v ponižování ruského ministerstva obrany.

Rostou obavy před útokem z Běloruska, který by ohrozil důležité zásobovací trasy.

Video dne – jak vypadá skutečný boj očima vojáka.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 16. října. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Přibývají virtuální melouny. Někteří příznivci Ukrajiny, kteří sledují dění na frontách, začali na sociálních sítích uveřejňovat ikonky melounů. Jedná se o narážku na (do značné míry) zemědělskou Chersonskou oblast, protože odsud se před válkou vyvážely melouny do ostatních částí Ukrajiny.

Těmito jinotaji naznačují, že kolem Chersonu se děje něco velkého, snad dokonce že ukrajinská armáda může být blízko zásadního úspěchu. Ukrajinský generální štáb o podrobnostech mlčí, naopak opětovně vyzval obyvatele, aby nic veřejně nepsali o místech, kde se pohybují ukrajinští vojáci, neboť by je tím mohli ohrozit na životě.

Ve vývoji bojů se od začátku snažíme být konzervativní a o ukrajinských (či ruských) úspěších psát až v momentě, kdy jsou doloženy – například aktuálními záběry z daných míst. I v tomto případě budeme zdrženliví a spokojíme se s tvrzením, že v Chersonské oblasti se skutečně něco děje, ačkoli ještě nemůžeme mluvit o dobrých zprávách.

Obavy ze vstupu do regionální metropole. Ruské okupační úřady minulý týden nařídily připravit evakuaci svých vybraných lidí z Chersonu. Tvrdí to nejen ukrajinské, ale také britské zdroje. „Zřejmě předpokládají, že se boje přenesou přímo do města Cherson,“ uvedlo ve čtvrtek ráno britské ministerstvo obrany.

Víme také, že v oblasti v posledních dnech probíhají těžké boje. Ukrajinské zdroje, na které se odvolává i americký Institut pro studium války (ISW), píší o vysoké intenzitě dělostřeleckého ostřelování a raketových útoků. „I několik ruských zdrojů informovalo o obnovených ukrajinských útocích v chersonském směru,“ dodal ISW v nejnovější zprávě.

Na průběžně aktualizované mapě však tradičně zdrženlivější ISW zatím nezaznamenal výraznější posun oproti již známým informacím ze začátku října.

Fronta se zastavila zhruba 30 kilometrů od Chersonu, Ukrajincům se podle aktuální mapy