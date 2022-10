Babišovy prezidentské šance slábnou, výrazně posiluje Pavel s Nerudovou, ukázal průzkum

Podpora Andreje Babiše coby prezidentského kandidáta se velmi výrazně propadá. Ukázal to volební model Ipsos ze začátku října pro podcast Insider. Expremiéra na prvním místě vystřídal s výrazným náskokem Petr Pavel, nejvíce si od léta polepšila Danuše Nerudová.

Rozložení sil se zhruba tři měsíce před prezidentskými volbami výrazně proměňuje. Podle aktuálních dat výzkumníků Ipsos by se do čela žebříčku prezidentských kandidátů vyhoupl armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Ten by na prvním místě přeskočil předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a získal téměř 28 procent hlasů.

Babiš by za ním zaostal s výrazným odstupem, na Pavla v prvním kole ztrácí 4,5 procentního bodu. Přepřahání v čele pelotonu naznačilo již šetření agentury Median ze září, naplno se ale posilování Pavla a oslabování Babiše ukázalo právě v datech Ipsos pro podcast Insider.

Oproti červencovému volebnímu modelu Ipsos by Pavel získal navíc čtyři procentní body. Naopak bývalý premiér výrazně oslabil. Ještě začátkem léta by jej v šetření Ipsos podpořilo bezmála 32 procent lidí, za tři měsíce tak dokázal poztrácet devět procentních bodů.

Velmi solidně si v tomto čase vedla také bývalá rektorka Danuše Nerudová. Ta by nyní získala téměř