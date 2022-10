Vrah z Bratislavy a obludné náhražky smyslu

Po událostech, jako bylo vraždění před bratislavským barem Tepláreň, chce otřesená veřejnost pochopitelně rychle znát odpovědi. Proč se to stalo? Jak se to mohlo stát? Kdo za to může? A v případě střelby v centru Bratislavy se ty odpovědi zdají být nasnadě. Mladý muž pochází z rodiny angažované v extremistické politice, na internetu se dál radikalizuje, stane se stoupencem neonacistických myšlenek, Západ podle něj ovládají a rozkládají Židé, mimo jiné pomocí prosazování práv LGBTQ lidí a dalších menšin.

Obdivuje masové vrahy motivované podobnou nenávistí, touží dokázat světu, že se nebojí, na sociálních sítích naznačuje úmysl vraždit, sepíše grafomanský neonacistický manifest, má snadný přístup ke zbraním, odhodlá se ke strašnému činu, dopustí se ho a krátce potom se zabije.

Je to přehledné a v mnoha ohledech i nepochybně pravdivé vysvětlení, vše popisované se stalo a vedlo ke zločinu z nenávisti. Postavit strašlivou událost na