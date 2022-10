O odtažitých rodičích a jejich režisérských dětech

Tři desítky nových německy mluvených filmů představí od čtvrtka v Praze a následně i v Brně a Olomouci 16. ročník festivalu Das Filmfest.

Krom hraných tu bude k vidění i několik dokumentárních snímků – a řada z nich prostřednictvím pozoruhodných příběhů svých hrdinů vypráví o proměně rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi. Jak moc nás poznamenává to, do jaké rodiny jsme se narodili? To, jací jsou naši rodiče a jak nás vychovávali?

Je pro mě těžké s ním být

V první řadě společně s Das Filmfestem vstupuje do kin jeden nový dokument s českou stopou. Dcera Karla Schwarzenberga Lila se ve snímku Můj otec, kníže vyrovnává s celoživotním složitým vztahem se svým otcem.

„Je pro mě těžké s ním být. A je těžké