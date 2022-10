Teorie o syndromu jedináčka je už dnes minulostí. Škodíme ale svým dětem, když jim nedopřejeme sourozence?

Proč lidé, kteří chtějí mít více dětí, mají nakonec jen jedno? Část problému podle slovenského demografa Branislava Blehy můžeme připsat rostoucí neplodnosti či partnerským záležitostem, ale za podstatný kus mohou existenční faktory.

Rodiče jedináčků mohou zápasit s předsudky ze strany okolí, které často považuje rodinu s jedním dítětem za „nekompletní“, ale také s vlastními pochybnostmi o tom, zda jejich dítě nebude bez sourozence smutné a osamělé.

Jedináčci byli v minulosti vzácnější, možná i proto se obvykle považovali za rozmazlené, egoistické a neochotné se přizpůsobit. Kromě negativních charakteristik se s takzvaným syndromem jedináčka pojí i několik pozitivních předpokládaných vlastností, jako například samostatnost, nezávislost či cílevědomost.

Co z toho opravdu platí a co je jen mýtus? Promluvili jsme si s rodiči malých a dospívajících jedináčků, s dospělým jedináčkem a také s psycholožkou, která se věnuje výchovnému poradenství. Podívali jsme se i na vědecké výzkumy, které hledaly odpověď na otázku, jak děti ovlivňuje to, když vyrůstají bez sourozenců.

Nechci si to znovu zopakovat

Lidi, kteří se rozhodnou mít jen jedno dítě, k tomu mohou vést různé důvody – od zdravotních a individuálních přes sociální až po stále aktuálnější ekologické.

Helena je čerstvá matka čtyřměsíčního syna, ale už teď ví, že její dítě bude jedináček. Hlavním důvodem jsou překážky, které musela spolu s partnerem překonat na cestě k vlastnímu dítěti.

O dítě se neúspěšně pokoušeli mnoho let, nakonec se rozhodli pro asistovanou reprodukci. „Byl to hrozný zážitek, všechny ty hormony, injekce, odběr vajíček, umělé oplodnění,“ popisuje Helena.

I těhotenství jí dalo zabrat. „Bylo mi pořád špatně, psychika dostávala zabrat. Když bylo miminko už větší a kopalo, tak to bylo velmi nepříjemné a bolestivé,“ vzpomíná.

Samotný porod byl podle jejích slov „čistá noční můra“, přestože