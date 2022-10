Francie se potýká s rozsáhlými stávkami. Nevyjela polovina vlaků, stávkují i učitelé a městy pochodují davy

Stávky ve Francii se z rafinerií rozšiřují do dalších sektorů – dnešní celostátní stávka zasáhla i do veřejné dopravy, školství, obchodu a služeb. Co se ve Francii děje a proč? Vzniká další hybná síla nespokojenosti, podobně jakou byly dnes už neaktivní tzv. žluté vesty?