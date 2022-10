Neperte na kratší programy, když chcete ušetřit, radí expert

Například delší prací program pračky jede na vyšší teplotě po kratší dobu. A právě topné těleso je větším žroutem energie než motor pračky, který udržuje buben v chodu.

„Dlouhé prací programy jsou nejúspornější, protože pokud dáte pračce na praní méně času, vykompenzuje to tím, že pere při vyšší teplotě po delší dobu. U delších programů to není třeba, protože tam se to řeší delším otáčením v bubnu při nižších teplotách, což logicky znamená nižší spotřebu,“ popisuje Miroslav Tomka, který osmnáct let působí jako produktový specialista ve společnosti Nay.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Proč může být problémem volně stojící mraznička nebo kombinovaná pračka se sušičkou.

Kdy uvažovat o výměně televize.

Jak nastavit termostatické „kolečko“ v lednici, pokud chcete ušetřit.

Jaká je spotřeba energie stolního počítače a notebooku.

Co mohu udělat, pokud chci snížit spotřebu například své starší ledničky?

To ovlivňují různé faktory, zejména ale umístění, tedy zda není zbytečně vystavena vyšším teplotám. Další věcí je způsob, jakým ji používáme. Protože