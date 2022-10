Zima bude velkým testem, jak zvládáme integraci ukrajinských uprchlíků, říká poradce evropského komisaře

Od akutní pomoci do fáze začlenění. I když se může zdát, že Evropská unie integraci ukrajinských uprchlíků zvládla, kvůli krizi životních nákladů, růstu cen energií a ruské taktice bude následující období zkouškou pro ni i její obyvatele. „Lidé si musí uvědomit, že tohle nepotrvá několik měsíců, ale let, a to i kdyby válka skončila v příštích dnech, což je více než nepravděpodobné,“ říká Lodewijk Asscher, poradce evropského komisaře pro pracovní místa a sociální práva Nicolase Schmita.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak se daří ukrajinským uprchlíkům začleňovat do společnosti.

Co je největším problémem integrace.

Jakým způsobem chce Evropská unie řešit nedostatek bydlení či začlenění Ukrajinců do pracovního trhu nebo školního systému.

Jak se aktuální krize liší od předchozích migračních vln.

Utíká z Ukrajiny stále hodně lidí, nebo už výrazně méně? Přijde mi totiž, že lidé už dost zapomněli nebo si zvykli na to, že kousek od nich zuří válka, stejně jako na to, že před ní utíkají lidé.

V zemích Evropské unie je stále přes pět milionů uprchlíků. Spousta Ukrajinců, kteří pocházejí ze západní části země, se přestěhovala zpět na Ukrajinu, ale v posledních dnech můžeme vidět, jak se válka zase zhoršuje. Kyjev i další města zasáhly raketové útoky. Státy Evropské unie, které se nacházejí blízko ukrajinských hranic, očekávají v následujícím zimním období nárůst počtu příchozích uprchlíků. Jelikož se Putin rozhodl poškodit ukrajinskou energetickou infrastrukturu, velká část Ukrajiny bude neobyvatelná.

Na válku mají lidé sklon si zvykat nebo na ni zapomínat, čím dál od konfliktu se nachází. Když se ale podíváte na obyvatele Litvy, Lotyšska a hlavně východního Polska, nemyslím si, že by tam lidé na válku zapomněli. Měli bychom to brát jako varování, protože můžeme vidět, že situace je stále vypjatá a nebezpečná. Je důležité na ni nezapomínat a nezapomínat ani na to, že tahle rusko-ukrajinská válka trvá už několik let.

Co je největším problémem u integrace ukrajinských uprchlíků v Evropské unii?

Myslím si, že obecně to jde docela dobře. Velká spousta uprchlíků, což jsou ve všech státech hlavně ženy s dětmi a starší lidé, si našla práci, zázemí a společnost je vřele uvítala. Adaptovali se podle mě velmi dobře.

Je tady však jeden problém, který se promítá spíše v psychické rovině a stává se viditelnějším hlavně v takových krizových situacích, jaké Evropa nyní prožívá, a to: jak