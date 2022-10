Třináct prezidentských duelů: Babiš má šanci jen za jediné konstelace, Schillerová je na tom ještě hůř

Součástí velkého prezidentského výzkumu společnosti STEM/MARK pro Deník N je i analýza třinácti možných duelů druhého kola prezidentské volby. Výzkumníci kromě jiného zjišťovali i rozložení sil, pokud by kandidovala Alena Schillerová, o níž Andrej Babiš také mluvil jako o možné kandidátce. Duely sice mají i ženskou favoritku, Schillerová to ale není.

Necelé tři měsíce před prezidentskými volbami se postupně vyjasňuje, které osobnosti se budou reálně snažit přesvědčit miliony voličů, že by právě ony měly zasednout na dalších pět let na Pražském hradě. Výzkumníci se tak postupně zaměřují na sondování, jak by si v přímých duelech ve druhém kole vedli favorité voleb.

Výzkum STEM/MARK se kromě již tradičního zjišťování rozložení sil mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem zaměřil i na další kandidáty. „Testovali jsme třináct hypotetických duelů. Definovali jsme to jako souboje hlavních favoritů,“ popisuje za agenturu Jan Burianec.

Do těchto třinácti klání se zařadili Petr Pavel, Andrej Babiš, Danuše Nerudová, Pavel Fischer, Josef Středula a Alena Schillerová. Jak by si proti sobě vedli?

Nejsilnější pozici pro případné prezidentské duely má nyní, tedy zhruba tři měsíce před volbami,