Šestý ročník libeňského setkání divadel střední Evropy Palm Off Fest 2022 startuje dnes, 14. října, a potrvá do 26. října v Divadle pod Palmovkou. Program letošního ročníku opět přiváží pozoruhodné inscenace ze zemí střední Evropy, tentokrát je však doplněn o tři inscenace, které vznikly v rámci mezinárodního divadelního projektu Face to Faith. Tohoto projektu se Divadlo pod Palmovkou účastní společně s divadly z Polska, Itálie, Izraele, Německa, Ukrajiny a Finska a zabývá se otázkami víry i jejího zneužití v dnešním světě.

Jsme velmi rádi, že na scéně Divadla pod Palmovkou tak můžeme přivítat naše kolegy z ukrajinského Lvova z Jam Factory Art Center, kteří i navzdory válce a ruské agresi v srpnu odpremiérovali novou inscenaci Beilisův případ. Inscenace se vrací o více jak sto let zpět do Kyjeva, který tehdy patřil pod ruskou správu a kde se v letech 1911–1913 odehrál soudní proces s Mendelem Beilisem. Tento proces zneužilo imperiální Rusko k vytvoření vnitřního nepřítele, jimiž měli být příslušníci židovské menšiny. Inscenátoři na Beilisově případu ukazují, jaké podobné, nebo dokonce stejné mechanismy ovládání veřejného mínění používá i současné Rusko ohledně napadení nezávislé Ukrajiny.

V rámci Face to Faith vznikla domácí inscenace romeo&julie2022, kterou Divadlo pod Palmovkou zařadilo do programu letošního Palm Off Festu. Inscenace rumunského dramatika a režiséra Alina Neguțoiuha volně navazuje na „rumunskou linii“ loňského ročníku libeňského festivalu. To jsme v Divadle pod Palmovkou hostili inscenaci Zlatý drak rumunské režisérky Drăgănescu. Stalo se již pravidlem, že režiséři uvedení v rámci Palm Off Festu se do Divadla pod Palmovkou vrací. Připomeňme si dvě inscenace polského a po celé Evropě oceňovaného režiséra Jana Klaty, jehož inscenace Nepřítel lidu hostovala na prvním ročníku festivalu a který posléze v Libni režíroval hned dvě inscenace – Něco za něco v roce 2018 (inscenace se stala Inscenací roku v Cenách divadelní kritiky) a Fausta v roce 2019. Podobně jako polský režisér na libeňskou scénu se vrací výše zmiňovaná Catinca Drăgănescu, jejíž první česká inscenace bude mít v Divadle pod Palmovkou premiéru několik dní po zakončení festivalu, přesně v sobotu 19. listopadu. Ostatně i další představení letošního Palm Off Festu je více než méně rumunské. Rumunské divadlo si totiž v posledních letech získalo mezinárodní zájem a rumunští divadelníci a divadelnice jsou stále častěji vidět na nejrůznějších scénách po celé Evropě. Jsme proto rádi, že se nám podařilo přivést inscenaci Waste! oceňované a vyhledávané autorky a režisérky Gianiny Cărbunariu z německého Stuttgartu. Inscenace vznikla formou dokumentárního divadla, estetikou má však blíže k revue, nebo dokonce snad pohádce, a zabývá se tématem nelegální likvidace německého tříděného odpadu v chudých regionech Rumunska.

Na periferii nás zavede i zahajovací představení Palm Off Festu 2022 Čepec ze zvolenského divadla. Inscenace vznikla podle úspěšné prózy spisovatelky Kataríny Kucbelové a reflektuje přetrvávající stereotypy, jimiž žije středoslovenský venkov, ať již se jedná o stereotypy genderové nebo předsudky vůči neslovenské, zejména romské společnosti.

Posledním představením z hlavního divadelního programu, které zde chci zmínit, je inscenace The Game slovinského divadla Slovensko mladinsko gledališče. Pravidelní festivaloví návštěvníci si jistě vzpomenou, že toto divadlo jsme v Divadle pod Palmovkou hostili již v roce 2019. Letošní představení je dílem uznávaného slovinského režiséra nejmladší generace Žigy Divjaka a jedná se o dokumentární inscenaci, která se zabývá pochybnými praktikami slovinské pohraniční policie, jimiž řeší příchod imigrantů ze zemí Blízkého východu. Palm Off Fest se od svého vzniku snaží pražskému publiku představovat inscenace, které v dané zemi umělecky reflektují aktuální společenskou, kulturní i politickou debatu. Proto v letošním ročníku zveme na diskuse s tvůrci po každém festivalovém představení. Chápeme náš festival jako setkání, setkání nejen se zahraničním divadlem, ale také se samotnými inscenátory, s nimiž naše publikum může hovořit (nejen) o zhlédnutém představení. V posledních letech dáváme Palm Off Festu rámující titul. Často se jedná o titul silný a až provokativní. Je tomu tak i letos, kdy šestý ročník setkání divadel střední Evropy zastřešuje heslo Chceme něco jinýho!. Dalo by se totiž vztáhnout jako motto ke všem inscenacím letošního programu. Z druhé strany heslo reaguje také na situaci, v níž jsme Palm Off Fest 2022 připravovali. Po dvou náročných pandemických rocích jsme se nestihli ani pořádně nadechnout a přišla bezprecedentní ruská agrese na nezávislou Ukrajinu. To vše v nás ještě posílilo pocit nejistot v dnešním světě. Využijme tedy možnosti, kdy můžeme opět hovořit s našimi kolegy a kolegyněmi ze zahraničí a bavme se nejen o divadle, ale i o světě, ve kterém žijeme.

Jan Jiřík,

dramaturg festivalu