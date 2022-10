Kotrmelce „vizionářské“ britské premiérky vyvolávají otázky, zda ji sami konzervativci brzy nevyhodí ze sedla

Velká Británie byla nedávno v centru pozornosti světových médií poté, co po sedmdesáti letech na trůně zemřela královna Alžběta II. Silný dojem a ohromná pozornost, kterou tento historický okamžik vyvolal, zatlačily do pozadí zájem o dění ve „všední“ britské politice, té vládní, každodenní, nevznešené. Ale před jedenáctidenním národním smutkem mezi úmrtím a pohřbem královny i po něm se v britské politice dějí dramatické věci.

Liz Trussová se do premiérského křesla dostala pouhé dva dny před smrtí královny Alžběty. Po rezignaci Borise Johnsona konzervativci museli vybrat novou osobu do svého čela, a tak získat nového vůdce či vůdkyni parlamentní většiny, a tedy i osobu, která mohla stanout v čele legitimní vlády, a to i bez všeobecných voleb. Liz Trussová sice vyhrála celostranickou volbu, paradoxně ale většina konzervativců, kteří sedí v parlamentu, volila jejího konkurenta Rishiho Sunaka.

Z tohoto obšírného úvodu vyplývají dvě věci podstatné pro interpretaci veškerého současného dění. Zaprvé,